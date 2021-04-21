性能暴增，苹果详解全新 M1 iPad Pro：绚丽的 12.9 英寸 Liquid 视网膜 XDR 显示屏

IT之家 4 月 21 日消息 Apple 今日发布了迄今为止最强大、最先进的 iPad Pro，突破了 iPad 的极限。Apple 设计的 M1 芯片为 iPad Pro 带来了性能上的巨大飞跃，使它成为同类产品中速度领先的设备。12.9 英寸 iPad Pro 配备了全新的 Liquid 视网膜 XDR 显示屏，将极致动态范围带到了 iPad Pro 上，为对性能要求极高的 HDR 工作流提供更加逼真的细节，带来令人惊艳的视觉体验。5G 蜂窝网络机型能在移动场景中提供更高速的无线连接。为了给用户提供高速配件的专业级数据传输速度，iPad Pro 现在支持雷雳端口。另外，全新的超广角前置摄像头实现了新功能：人物居中，自动让用户保持在理想的构图中，使视频通话更具互动性。全新 iPad Pro 将于 4 月 30 日（星期五）起通过 Apple.com.cn 接受订购，并将于五月中下旬开始发售。

“开创先河的 M1 芯片是 Mac 的一次突破，我们非常高兴能把它带到 iPad Pro 中。”Apple 全球市场营销高级副总裁 Greg Joswiak 表示，“M1 巨大的性能飞跃，12.9 英寸 Liquid 视网膜 XDR 显示屏上开创性的极致动态范围体验，最高达 2TB 的高速存储，雷雳端口扩展，四扬声器声音系统，专业级摄像头和激光雷达扫描仪，快如闪电的 5G 网络连接，人物居中带来的超凡视频通话体验，再加上 iPadOS 的先进功能及其强大的专业 App 生态系统，所有这些都集于这样一台用户单手即可掌握的设备上 ——iPad Pro 是独一无二的。”

▲极轻至薄的设计，iPad Pro 从未如此强大。

iPad Pro 首次配备 M1 芯片

开创性的 M1 芯片将 iPad Pro 性能提升到一个全新的境界。8 核中央处理器的设计配备了低功耗芯片中速度领先的中央处理器核心，中央处理器性能相比 A12Z 仿生提升最高可达 50% 之多。8 核图形处理器，让图形处理性能提升最高可达 40% 之多。iPad Pro 的中央处理器和图形性能的结合，扩大了它在同类产品中的领先优势。量身打造的强大技术，包括新一代 16 核 Apple 神经网络引擎，先进的图像信号处理器（ISP），高带宽的统一内存架构，最高 16GB 内存，2 倍存储速度，以及最高 2TB 容量，让 iPad Pro 前所未有的强大。能效业界领先的 M1 在 iPad Pro 轻薄的设计中实现了所有这些超凡的性能，兼顾全天候的电池续航 。由于 M1 与 A 系列芯片使用同样的基础架构，iPadOS 已经为充分发挥 M1 的强大技术而优化，轻松应对从简单的导览到对性能要求极高的工作流等各项任务。

▲M1 芯片中量身打造的强大技术帮助 iPad Pro 应对各种专业工作流。

12.9 英寸 Liquid 视网膜 XDR 显示屏将极致动态范围带到了 iPad Pro 上

IT之家获悉，苹果官方表示，全新的 Liquid 视网膜 XDR 显示屏将 Pro Display XDR 令人惊叹的屏幕表现带到了 12.9 英寸 iPad Pro 上。Liquid 视网膜 XDR 显示屏采用全新的尖端 mini-LED 设计，在整块显示屏背面使用了超过 10000 个 LED，全屏亮度最高可达 1000 尼特，峰值亮度可达 1600 尼特，对比度更是达到了惊人的 1000000:1，助力各种创意工作流。这造就了令人惊艳的视觉体验：通过捕捉最亮的高光和最暗的图像中最微妙的细节，再现人们在现实世界中能看到的一切。现在，包括摄影师、摄像师和电影行业在内的创意专业人员，可以在便携的大屏幕上观看和编辑生动的 HDR 内容了。全新的 Liquid 视网膜 XDR 显示屏，运用了包括 ProMotion、原彩显示和 P3 广色域支持等技术。这三样技术同时也运用在 11 英寸 iPad Pro 上，为 HDR 和杜比视界内容提供无与伦比的影院级移动观看体验。

12.9 英寸 iPad Pro 上的 Liquid 视网膜 XDR 显示屏是迄今为止 iPad 上最好的显示屏。

5G 带来的更高速度

借助 iPad Pro 上的 5G，用户能随时随地以更高的性能和新一代的上传下载速度做更多事情，例如非常适合在线播放高清视频、实时协作以及高清 FaceTime 视频通话。用户可以使用安全、快速的连接来保持创意和生产力，减少连接到公共 Wi-Fi 热点的需要。iPad Pro 拥有同类设备中最多的 5G 频段，提供全球最广泛的 5G 覆盖。在美国 iPad Pro 支持毫米波，即 5G 的高频率版本，让 iPad Pro 的速度最高达到 4Gbps。

▲5G 的速度让每个人都能保持联系，也让每个人在灵感迸发时都能保持创造力。

iPad Pro 首次配备雷雳接口

对雷雳和 USB 4 的支持，使 iPad Pro 上的 USB-C 端口成为 iPad 上有史以来速度最快、功能最全面的端口，有线连接的带宽是上一代 iPad Pro 的 4 倍，最高可达 40Gbps。雷雳端口支持 10Gbps 以太网，并开启了高性能配件的庞大生态系统，包括更快的外部存储和甚至更高分辨率的外接显示器，例如 6K 分辨率的 Pro Display XDR，此外也能使用高性能数据线和拓展坞。iPad Pro 现在支持比以往更多的外接设备，可以更完美地融入创意工作流。

▲对雷雳和 USB 4 的支持意味着用户现在可以将 iPad Pro 与更多配件相连。

人物居中提供了全新的、更有互动性的视频通话体验

iPad Pro 的原深感摄像头系统配备了一个专为 iPad 设计的 1200 万像素超广角前置摄像头，实现了视频通话的全新体验：人物居中。利用新的前置摄像头上更宽广的视野和 M1 的机器学习能力，人物居中可以识别用户并让他们保持在画面的中心位置。随着用户移动，人物居中会自动跟随用户，让他们保持在画面中。当其他人加入时，摄像头也会检测到他们并平滑地拉远，将每个人都纳入视野，确保他们都能出现在画面里。因此，无论是与同事进行视频会议还是参加虚拟家庭聚会，现在的视频通话体验更有互动性。

▲人物居中利用 iPad Pro 上全新的 1200 万像素超广角前置摄像头将所有人纳入画面中。

iPad Pro 的其他新功能

M1 中的图像信号处理器（ISP）和神经网络引擎解锁了 Pro 相机系统的更多功能，首次为 iPad Pro 带来了对智能 HDR 3 的支持。在低光环境下，图像信号处理器（ISP）和激光雷达扫描仪迅速而精准地对焦图像和视频，在几乎没有光线的情况下也能捕捉到难以置信的细节。

妙控键盘采用了悬浮式设计，配备背光按键和内置触控板，提供舒适的打字体验。现在推出了精美的全新白色款。

iPadOS 14.5 将于下周开始向 iPad 顾客推送，此次更新有多个亮点，例如扩充了随手写和智能选取等 Apple Pencil 功能所支持的语言，增加了新的表情符号，支持最新游戏手柄，以及能够在 Apple Music 中分享歌词和查看全球城市的热门歌曲。

▲为 iPad Pro 设计的妙控键盘，采用悬浮式设计，能够平滑地调整角度，现在推出了精美的全新白色款。

▲iPad Pro 内置的强大技术为增强现实提供了惊人的可能性。

▲iPad Pro 上的 Pro 级摄像头系统配备突破性的激光雷达扫描仪，并利用 M1 芯片中的先进图像信号处理器（ISP），让拍摄的低光图像令人惊艳，更加逼真。

对环境的承诺

目前，Apple 在全球的公司运营已实现了碳中和，并计划到 2030 年，将包括制造供应链和所有产品生命周期在内的全部公司业务对气候的影响清零。这意味着每一部售出的 Apple 设备，从原材料开采、零件制造、组装、运输、顾客使用、充电，直到设备和材料回收的所有环节，都将实现 100% 碳中和。

iPad Pro 现在采用 100% 再生铝金属制成的外壳，扬声器和外壳的磁铁也采用 100% 再生稀土元素打造。iPad Pro 依然不含有害化学物质，在材料、可再生电力和能源效率等方面均符合 Apple 对环境责任的高标准，包装中使用的木质纤维也是来自循环利用来源或负责任管理的森林。