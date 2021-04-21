奇瑞小蚂蚁 Z 和 大蚂蚁 X 纯电概念车亮相

IT之家 4 月 21 日消息 根据奇瑞官方的消息，奇瑞新能源将携两款源于 Nature 自然设计美学下诞生的概念车亮相上海车展 5.1 馆——面向 Z 世代的潮酷玩伴小蚂蚁 Z，以及构建超越时空与想象的未来前瞻座驾大蚂蚁 X。

▲小蚂蚁 Z

▲大蚂蚁 X

IT之家了解到，小蚂蚁 Z 从原车基础上更进一步，在自然元素的型格和律动中汲取美学灵感，构建 Z 世代青年融入自然的未来生活空间。值得一提的是，它还是首款搭载 L2.99 智能驾驶系统的量产车型。此外，本届上海车展上还将展现可变多彩视觉定制、可变多型空间布局等更多小蚂蚁进化可能。

大蚂蚁 X 以宏观自然宇宙为蓝图，构建超越时空与想象的未来出行理念。这辆外形富有科幻感的未来前瞻座驾，将宇宙中的元素融入车身外观和内饰细节，同时从科技上再进一步，打造全新智能科技座舱，无缝衔接车与生活场景，让出行更自由无界。智能四驱 + 长续航，让大蚂蚁 X 时刻保持最佳行驶动态，优化动能效率，进一步提升续航。

除此之外，本次车展中，奇瑞新能源更将全球首发基于 LIFE 平台打造的全域智能网联电子架构。LIFE 是奇瑞新能源自主研发的绿色智慧模块化技术平台，是奇瑞新能源构建全场景绿色智慧生活的关键核心技术。