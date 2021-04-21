SA：纯电动汽车整体用户体验匹配不上价格，对无法充电担忧超过续航里程

IT之家 4 月 21 日消息 据 Strategy Analytics 研究报告称，各国政府和汽车制造商越来越关注环保，自 2019 年以来，消费者对纯电动汽车（BEV）的兴趣激增，但持怀疑态度的人的担忧基本上仍保持不变。无法充电的风险依然很高，人们对充电基础设施的担忧超过了对电池续航里程的担忧，人们越来越担心拥有纯电动汽车的成本高于汽油车。消费者不会仅仅因为它是一辆纯电动车 (BEV)，就花更多钱买一辆看起来和感觉上都更便宜的车。整体体验需要与价格相匹配。

Strategy Analytics 近期发布了《消费者对电动汽车的兴趣：挥之不去的担忧遭遇新冠疫情》的研究报告。该报告调查了美国、英国和中国的车主对纯电动车的兴趣和担忧。IT之家获悉，报告称，中国消费者对购买纯电动车和混合动力车的兴趣相对强烈，而美国消费者的兴趣最低。为了实现车队和购车者向全电动汽车过渡的目标，政府和汽车制造商面临着重大挑战。

Strategy Analytics 称：“续航焦虑，以及认为纯电动车会限制人们的驾驶距离，是长期以来消费者对纯电动车兴趣发展的障碍。但为了激发更广泛的消费者对纯电动汽车的兴趣，提高汽车续航里程只是一个复杂难题的一部分。”

“虽然有即将到来的投资来促进纯电动车市场 —— 鉴于美国消费者对电动汽车的兴趣相对较弱并且对电动汽车的关注度较低，美国新政府对电动汽车和电动汽车基础设施的投资开始发力，但美国政府和在美国汽车制造商未来还有漫长而艰巨的努力要做。”

Strategy Analytics 补充道：“补贴和公认的纯电动汽车产品的成熟有助于推动全球范围内消费者的浓厚兴趣。但纯电动车的用户体验仍然有限，因此西方的车主仍需要更多的亲身体验，以获得更广泛的接受。”