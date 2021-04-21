长城旗下蜂巢能源发布新快充科技：充电 10 分钟可行驶 400 公里

IT之家 4 月 21 日消息 在 2021 上海车展上，长城旗下蜂巢能源携旗下全系列电池产品亮相，并基于现阶段电动汽车的发展需求，推出蜂速快充电池技术。

本次车展上，蜂巢能源首次对外发布了其全新的快充技术和对应的电芯，可实现充电 10 分钟，行驶 400 公里。其中第一代蜂速快充电芯为 158Ah 电芯，能量密度 250Wh/kg，2.2C 快充可实现 20-80% SOC 时间 16 分钟，年底前即可量产；第二代 4C 快充电芯产品容量 165Ah，能量密度大于 260Wh/kg，可实现 20-80% SOC 快充时间 10 分钟，量产预计在 2023 年 Q2。

此次展会上，蜂巢还集中展示了其在 BEV、HEV、BMS、轻型车、储能等多个细分领域的产品系列矩阵。在 BEV 领域，蜂巢能源带来了基于 E 平台和 H 平台的四款无钴电池产品，覆盖从 300-800 公里以上的全系车型。

IT之家了解到，2020 年，蜂巢能源装机量连续五个月进入前十榜单，2021 年第一季度，其装机量站稳国内第 7 位。按照蜂巢能源董事长兼 CEO 杨红新的规划，蜂巢 2021 年的目标锁定为成为国内装机量 TOP5。