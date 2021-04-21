苹果详解全新 M1 iMac：七种鲜艳颜色，纤薄体型，绚丽 4.5K 视网膜显示屏

IT之家 4 月 21 日消息 Apple 今日推出了一款全新的 iMac，采取更加紧凑、极致纤薄的精美设计，并配备 M1 芯片。新款 iMac 在提供强劲性能的同时，采取仅有 11.5 毫米的纤薄设计，令人惊艳的侧面轮廓让人几乎感觉不到它的存在。新款 iMac 有多种鲜艳颜色可供选择，既可满足用户的个性风格，又能为各种空间增光添彩。它配备了拥有 1130 万颗像素的 24 英寸 4.5K 视网膜显示屏，拥有 500 尼特亮度与超过 10 亿种色彩，带来生动鲜活的视觉体验。

新款 iMac 还配备了 Mac 上迄今为止最出色的摄像头与音频设备：1080p FaceTime 高清摄像头、录音棚级麦克风与六扬声器音响系统。与此同时，iMac 还首次配备了触控 ID，只需手指轻触，便可比以往更加轻松地安全登录、使用 Apple Pay 支付或切换用户。M1 芯片与 macOS Big Sur 的强劲性能相结合，让 App 极速启动，日常任务运行极为快速流畅，编辑 4K 视频或处理大型图像等对性能要求极高的工作速度也更胜以往。IT之家获悉，新款 iMac 加入了配备 M1 芯片的高性能 Mac 机型家族，与 MacBook Air、13 英寸 MacBook Pro 和 Mac mini 一起，标志着 Apple 向改用 Apple 芯片的进程又迈出了坚实的一步。iMac 比以往任何时候都更个性、更强大、更能干也更有趣。顾客从 4 月 30 日（星期五）开始可以订购这款机型。iMac 将于 5 月中下旬正式发售。

“M1 是 Mac 的一次重大飞跃。今天，我们兴奋地推出全新 iMac，它是第一款围绕开创性 M1 芯片设计的 Mac。”Apple 全球市场营销高级副总裁 Greg Joswiak 表示，“新款 iMac 拥有 7 种亮丽颜色的精美设计，沉浸式的 4.5K 视网膜显示屏，迄今为止 Mac 上最出色的摄像头、麦克风和扬声器并配有触控 ID，配合 M1 芯片的惊人性能与 macOS Big Sur 的出色表现，让 iMac 的所有优点都更上一层楼。”

▲新款 iMac 拥有多种鲜艳颜色可供选择，外形更加纤薄紧凑，可轻松融入更多空间，按用户所需打造任意场景。

M1 芯片驱动的全新设计

新款 iMac 彻底重塑了这一久负盛名的电脑，采用更加纤薄紧凑的设计，从每个角度看去都赏心悦目。得益于 M1 芯片的 SoC 架构与惊人的能效，iMac 的主板与散热器得到大幅度的整合，相比前代产品尺寸大幅减小，让 iMac 呈现极致纤薄、让人几乎感觉不到存在的侧面轮廓。更加紧凑的设计让 iMac 的体积减小了 50%，使它占据更少空间，从而能轻松融入更多场景。

新款 iMac 拥有 7 种鲜艳颜色可供挑选：绿色、黄色、橙色、粉色、紫色、蓝色与银色，为各种空间带来生动趣味。

绿色、黄色、橙色、粉色、紫色、蓝色和银色 —— 新款 iMac 的多种可选颜色设计以无与伦比的方式为各种空间带来独特个性，增光添彩。iMac 正面采用更柔和的颜色与更窄的边框，让用户能专注观看屏幕上的内容；背面则采用鲜艳饱和的靓丽颜色。iMac 配有磁力吸附的新款电源连接器与 2 米长的同色精美编织电源线，为简化设计画龙点睛。

▲新款 iMac 配有同色编织电源线与磁力吸附的电源连接器，为简化设计画龙点睛。

惊艳的 24 英寸 4.5K 视网膜显示屏

iMac 一向拥有惊艳的显示效果。新款 iMac 配有宽大的 24 英寸 4.5K 视网膜显示屏 2，拥有 1130 万颗像素与更窄的边框。支持 P3 广色域显示，拥有 500 尼特亮度与超过 10 亿种色彩，让画面更加生动鲜活。新款显示屏还支持原彩显示技术，随环境变化自动调整色温，提供更加自然的视觉体验。新款 iMac 上的 4.5K 视网膜显示屏拥有业界领先的抗反射涂层，让屏幕更清晰，观感更舒适。

▲新款 iMac 配有宽大的 24 英寸 4.5K 视网膜显示器，让用户看清屏幕上每一处精彩细节。

iMac 首次配备了性能强大的 M1 芯片

在 M1 与 macOS Big Sur 的强劲驱动下，新款 iMac 能瞬间唤醒，更加快速流畅地完成日常任务，并以惊人的速度启动 App。在 Safari 浏览器里，用户可以更快地浏览网页，并同时运行数百个标签页；在照片 App 里，用户可以飞速编辑照片。macOS 还提供了强大的 iCloud 与连续互通功能，让用户在 iMac、iPhone 与其他 Apple 设备间无缝工作。

新款 iMac 提供了终极 macOS Big Sur 体验。精美的设计让 Mac 进入了性能与美感的全新境界，并让用户能最大程度地体验宽大的 24 英寸 4.5K 视网膜显示屏。macOS Big Sur 为用户提供了更多便捷的控制方式，并对 Safari 浏览器、信息和地图等重要 App 进行了大量改进。

▲得益于开创性的 M1 芯片，新款 iMac 拥有惊人的性能，让用户可以同时运行多个 App，避免打断工作流。

▲在搭载 M1 芯片的新款 iMac 上，用户可以在 Photos App 上飞速编辑图片。

▲得益于新款 iMac 搭载的强大 M1 芯片，用户可以在 iMovie 剪辑里比以往更快地导出自己喜爱的视频。

M1 芯片强大的 8 核中央处理器搭载了低功耗芯片中极快的中央处理器核心。8 核图形显示器提供极速图形处理能力。再加上高能效的统一内存架构与 16 核 Apple 神经网络引擎，新款 iMac 相比标准机型的 21.5 英寸 iMac 带来更加强大的性能表现，包括：

中央处理器最高提速 85%，让用户能比以往更快地在 iMovie 剪辑 App 中导出自己喜爱的视频项目，在 Lightroom App 中轻松处理高达 1 亿像素的巨幅照片，并在 Xcode 中高速编译新的 App。

对于 Affinity Photo 和 Photoshop 等 App，图形处理器速度提升最高可达 2 倍；即使与搭载最高配的独立显卡的 21.5 英寸 iMac 相比 ，速度提升最高可达 50%，让用户能极速实时编辑图片，或者为照片添加复杂滤镜。

在 Final Cut Pro 中编辑多达 5 条 4K 素材或者 1 条 8K 素材 ，而且不用担心丢帧。

在使用 M1 芯片 16 核神经网络引擎的 App 中，机器学习速度提升最高可达 3 倍 。

迄今为止 Mac 上最出色的摄像头、麦克风和扬声器

iMac 配备了迄今为止 Mac 上最强大的 1080p FaceTime 高清摄像头，能够拍摄高质量视频，且在低光下有出色的表现。iMac 还利用 M1 芯片的图像信号处理器（ISP）和神经网络引擎，通过更出色的降噪技术、更广的动态范围和优化的自动曝光与白平衡调节，带来更好的图像质量。所以，无论是与家人视频聊天还是居家工作时参加视频会议，用户都能时刻展现自己的最佳状态。

为配合摄像头，新款 iMac 还配备了迄今为止 Mac 上最出色的录音棚级三麦克风阵列，实现更加清晰的通话和语音录制功能。麦克风位置经过精心调试，以抑制来自系统其余部分的回授；指向性波束成形技术则让麦克风更准确地忽略背景噪音，专注拾取用户的声音。这使得通话更加自然真实，录音效果清晰通透。

新款 iMac 还拥有迄今为止 Mac 上最出色的音响系统。它拥有两对并列放置的振动抵消低音扬声器，提供令人惊艳的低频响应，同时抵消无意形成的振动。每一对低音扬声器都配有一个高性能的高音扬声器。这个六扬声器的音响系统能够建立一个宽阔的声场，呈现浑厚清晰的低音与通透明澈的中音和高音。这些音响创新技术与先进算法相结合，让 iMac 在播放杜比全景声音乐与视频时支持空间音频功能。配合惊艳的 4.5K 视网膜显示屏，iMac 在任何场所都能提供卓越的观影体验。

▲iMac 配备了迄今为止 Mac 上最出色的 1080p FaceTime 高清摄像头，能够在任意光线条件下拍摄更高质量的图像，让用户时刻呈现自己的最佳状态。

已可使用数以千计的通用 App

现在已有数千款备受欢迎、功能强大的通用 App 能够全面适配 M1 芯片与 macOS Big Sur，包括 Photoshop、Microsoft Office、Slack、Affinity Publisher、1Password 和 DaVinci Resolve 等，每周还有更多 App 加入这一行列。得益于 M1 芯片与 macOS Big Sur 的强大性能与数千款通用 App，iMac 可以把办公室变成电影院，把起居室变成课堂，把厨房变成会议室，或者在零售空间中充当亮丽的视觉核心。

▲数千款通用 App 现已可全面适配 M1 与 macOS Big Sur（如上图的 Photoshop），每周还有更多 App 加入这一行列。

iMac 首次配备触控 ID，还有颜色相配的配件

3 种型号的妙控键盘供顾客选择，精美的铝金属外壳与 iMac 颜色相配。iMac 首次配备了触控 ID。无线集成在妙控键盘上的触控 ID 使用键盘上专门的安全组件与 M1 芯片的安全隔区直接通信，创建加密信道，端到端保护用户的指纹数据。无论是解锁 Mac 还是使用 Apple Pay 支付，用户都能享受快速、方便、安全的体验。此外，触控 ID 还适配了快速用户切换功能，用户只需用手指轻按，就可以切换至不同用户。用户还可以选择带有触控 ID 和数字小键盘的妙控键盘，以及颜色相配的妙控鼠标与业界领先的妙控板。

▲iMac 首次配备触控 ID。

▲新款 iMac 随附色彩相配的妙控鼠标。

▲用户可以为自己的新款 iMac 选择业界领先的妙控板。

▲iMac 随附的妙控键盘拥有与机身同色的精美铝金属外壳。

▲新款 iMac 与配件颜色相配，效果美观。

尖端的数据与设备连接性能

每一台 iMac 包括两个雷雳端口以供超快速数据传输，给用户高性能选项连接到更多设备，包括支持高达 6K 的显示屏，如 Apple Pro Display XDR；Wi-Fi 6 则带来更高速的无线连接表现。8 核配置的 iMac 提供了两个额外的 USB-C 端口，电源适配器中还包括 1 个 1Gbps 的以太网端口，让桌面更清爽整洁。

▲具备尖端连接性能的 iMac 拥有至多 4 个 USB-C 端口，包括两个雷雳端口，实现超快速数据传输，并支持高达 6K 的显示屏。

对环境更友好

目前，Apple 在全球的公司运营已实现了碳中和，并计划到 2030 年，将包括制造供应链和所有产品生命周期在内的全部公司业务对气候的影响清零。这意味着每一部售出的 Apple 设备，从原材料开采、零件制造、组装、运输、顾客使用、充电，直到设备和材料回收的所有环节，都将实现 100% 碳中和。

新款 iMac 致力于将对环境的影响降至最低，使用低碳铝金属外壳，主板焊料采用 100% 再生锡。包装材料中的木纤维全部来自或循环利用自负责任管理的森林。扬声器、风扇马达与电源连接器中的磁铁也使用了 100% 再生稀土元素。iMac 仍不含有害物质，且符合 Apple 对能效的高标准。

iMac 加入 M1 芯片家族

每一款配备 M1 芯片的 Mac，包括新款 iMac、MacBook Air、13 英寸 MacBook Pro 和 Mac mini，都已翻开新的篇章，成为完全不同级别的产品，重新定义着各自的功能。M1 芯片与 macOS Big Sur 携手，为 Mac 带来超强的电池续航与非凡的性能表现。无论用户更重视便携性、性能或是功能，都能找到适合自己的 Mac。