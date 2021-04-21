229 元 / 4699 元 / 6199 元 / 9999 元起，苹果 iPhone 12/mini 紫色、M1 iMac/iPad Pro、AirTag 上架京东

IT之家 4 月 21 日消息 在今天凌晨的苹果春季发布会上，苹果公司发布了全新的 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 紫色，还有搭载 M1 芯片的 11 英寸和 12.9 英寸 mini-LED iPad Pro、多彩颜色搭载 M1 芯片的 24 英寸 iMac，另外还有一款蓝牙防丢追踪器 AirTag，这几款产品现在均已经上架京东商城，开启预售等。

Apple 今日为 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 推出令人惊艳的全新紫色外观。这一全新的颜色完美凸显了 iPhone 12 平整的铝金属边框，在色彩上与精巧打磨过的玻璃背板相得益彰。两种机型都搭载了先进的双摄系统，于轻巧的手机上提供强大的计算摄影功能和超高质量的视频，宽阔的超视网膜 XDR 显示屏采用了 OLED 全面屏，带来更明亮、更沉浸的观赏体验。同时，超瓷晶面板让 iPhone 在耐用性方面实现了巨大的飞跃。Apple 设计的 A14 仿生是 iPhone 当前最快的芯片，有效提升电池续航的同时，全方位增强 iPhone 12 的性能。iPhone 12 机型同时带来了绝佳的 5G 体验，推出了带有 MagSafe 的高功率无线充电技术，以及全新的配件生态系统，轻松贴合 iPhone。

Apple 今日推出了 AirTag，这是一款设计精致的小巧配件，可以配合 Apple 的“查找”app，帮助追踪和查找重要物品。无论是附在手提包，钥匙，背包还是其他物品上，AirTag 都能接入庞大的全球“查找”网络并协助定位丢失的物品，同时通过端到端加密保持位置数据的私密性和匿名性。AirTag 以单件装和 4 件装的形式出售，价格分别为 RMB 229 和 RMB 779，并将于 4 月 30 日（星期五）起在全球发售。

Apple 今日推出了一款全新的 iMac，采取更加紧凑、极致纤薄的精美设计，并配备 M1 芯片。新款 iMac 在提供强劲性能的同时，采取仅有 11.5 毫米的纤薄设计，令人惊艳的侧面轮廓让人几乎感觉不到它的存在。新款 iMac 有多种鲜艳颜色可供选择，既可满足用户的个性风格，又能为各种空间增光添彩。它配备了拥有 1130 万颗像素的 24 英寸 4.5K 视网膜显示屏，拥有 500 尼特亮度与超过 10 亿种色彩，带来生动鲜活的视觉体验。

新款 iMac 还配备了 Mac 上迄今为止最出色的摄像头与音频设备：1080p FaceTime 高清摄像头、录音棚级麦克风与六扬声器音响系统。与此同时，iMac 还首次配备了触控 ID，只需手指轻触，便可比以往更加轻松地安全登录、使用 Apple Pay 支付或切换用户。M1 芯片与 macOS Big Sur 的强劲性能相结合，让 app 极速启动，日常任务运行极为快速流畅，编辑 4K 视频或处理大型图像等对性能要求极高的工作速度也更胜以往。新款 iMac 加入了配备 M1 芯片的高性能 Mac 机型家族，与 MacBook Air、13 英寸 MacBook Pro 和 Mac mini 一起，标志着 Apple 向改用 Apple 芯片的进程又迈出了坚实的一步。iMac 比以往任何时候都更个性、更强大、更能干也更有趣。顾客从 4 月 30 日（星期五）开始可以订购这款机型。iMac 将于 5 月中下旬正式发售。

IT之家获悉，Apple 今日发布了迄今为止最强大、最先进的 iPad Pro，突破了 iPad 的极限。Apple 设计的 M1 芯片为 iPad Pro 带来了性能上的巨大飞跃，使它成为同类产品中速度领先的设备。12.9 英寸 iPad Pro 配备了全新的 Liquid 视网膜 XDR 显示屏，将极致动态范围带到了 iPad Pro 上，为对性能要求极高的 HDR 工作流提供更加逼真的细节，带来令人惊艳的视觉体验。5G 蜂窝网络机型能在移动场景中提供更高速的无线连接。为了给用户提供高速配件的专业级数据传输速度，iPad Pro 现在支持雷雳端口。另外，全新的超广角前置摄像头实现了新功能：人物居中，自动让用户保持在理想的构图中，使视频通话更具互动性。全新 iPad Pro 将于 4 月 30 日（星期五）起接受订购，并将于五月中下旬开始发售。