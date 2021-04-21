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硬盘价格疯涨，有人囤货 1 天赚 300 万，我国共 3800 余家硬盘相关企业深圳占比 64.5%

2021/4/21 19:05:14 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 4 月 21 日消息 随着 Chia 币的爆火，近期硬盘需求量上涨，硬盘价格全线升高，有人囤货 1 天赚 300 万。企查查数据显示，目前我国共有 3840 家硬盘相关企业，广东以 2644 家企业高居第一，其中深圳有 2477 家，占比全国总量的 64.5%。2020 年，相关企业新注册 659 家，同比增长 37.3%，今年一季度新增企业 137 家。

IT之家获悉，从近十年硬盘相关企业发展状况来看，2011-2016 年企业注册量呈不断增长趋势，2016 年新注册量达到 531 家。随后两年注册量有所下滑，2018 年迎来低谷期，2019、2020 年再次上升，其中 2020 年注册量为 659 家，同比增长了 37.3%，是过去十年注册量最多的一年。

2021 年第一季度，我国硬盘相关企业注册量为 137 家，同比增长了 53.9%。其中，1-3 月份的单月注册量分别为 63 家、26 家和 48 家。

从地域分布来看，广东省拥有最多的硬盘相关企业，共 2644 家，其中深圳有 2477 家，其中深圳有 2477 家，占比全国总量的 64.5%，安徽、江苏分别以 218 家、151 家排名二三位。此外，山东、河北、河南、新疆等省份也超过了 50 家。

从注册资本分布来看，企我国硬盘相关企业中有 42% 的企业注册资本在 100 万以内，注册资本在 100-500 万之间的占比 38%，注册资本在 500 万以上的企业占比 20%。

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关键词：硬盘

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