苹果供应商广达电脑被黑客勒索 5000 万美元，未发布的新 MacBook 图片被盗

IT之家 4 月 21 日消息 外媒 MacRumors 报道，就在苹果公司举行春季发布会时，发布全新的 iPad Pro、重新设计的 iMac 和期待已久的 AirTags 时，其主要的 MacBook 供应商之一正遭受着价值 5000 万美元的勒索软件攻击。

据彭博社报道，名为 REvil 的勒索软件集团在周二早些时候公开宣布，它已经进入了苹果供应商广达电脑公司（位于中国台湾）的内部计算机。通过这次攻击，REvil 设法获得了 15 张未发布的 MacBook 的图片 / 示意图，其中包括 MacBook 的“具体组件序列号、尺寸和容量，详细说明了里面的许多工作部件”。

虽然处于攻击中心的供应商广达电脑公司与惠普、Facebook 和其他科技公司合作，但该勒索软件集团专门是针对苹果。在其博客中，该组织要求苹果公司在 5 月 1 日之前为他们通过供应商获得的图像 / 示意图支付一笔未透露的赎金。

IT之家获悉，REvil 现在正试图撼动苹果，试图从被盗数据中获利。正如 Bleeping Computer 报道的那样，他们要求苹果在 5 月 1 日前支付赎金。REvil 在其博客上说，在此之前，黑客们将继续每天发布新的文件。

苹果公司的一位发言人拒绝发表评论。然而，广达电脑公司承认了这次攻击，并表示它对其业务运营没有“实质性影响”。

广达电脑公司在一份声明中说：“广达电脑公司的信息安全团队已经与外部 IT 专家合作，以应对对少数广达服务器的网络攻击。我们已经就最近观察到的异常活动向相关执法部门和数据保护机构报告并保持无缝沟通。对公司的业务运营没有实质性影响。”

作为对这一攻击的回应，该供应商正在加强其网络安全基础设施。最终，REvil 在与广达公司谈判攻击期间的聊天中说，它已经窃取并加密了“所有本地网络数据”，在支付 5000 万美元赎金之前，它不会交出数据。

苹果公司对未发布产品的保密工作极为重视，目前还不知道该赎金组织获得了多少机密数据，以及苹果是否会支付赎金。