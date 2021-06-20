时代落幕：四川比特币矿场今晨集体断电，世界最大的矿工聚集地或将走向终结

IT之家 6 月 20 日消息 继内蒙古、青海等地之后，水电资源丰富、聚集了众多虚拟货币矿场的四川省也开启清退虚拟货币挖矿项目。多名加密货币从业者前几日表示，中国比特币矿业很快将迎来历史性时刻。

IT之家曾报道，四川省有关部门近日下发通知，要求发电企业自查自纠，立即停止向虚拟货币“挖矿”项目供电，不折不扣落实国家清理要求。通知还要求，各市 (州) 政府立即开展拉网式排查，对排查发现的虚拟货币“挖矿”项目务必立即关停，于 6 月 25 日前将清理关停情况报送。各地严禁以各类名义批复虚拟货币“挖矿”项目。

据悉，6 月 20 日零点，四川所有比特币等虚拟货币矿机将被集体断电，来不及转移的比特币矿工因此遭受巨大损失。

HuobiPool、Binance、AntPool 及 Poolin 等具有中国背景的比特币矿池算力急剧下降，近 24 小时算力下降幅度分别是 36.64%、25.58%、22.17%、8.05%。

目前，#四川比特币矿场集体断电#已成功登上热搜，大量用户叫好，但也有一些人在反对。

据报道，四川是国内乃至世界最大的比特币矿工聚集地，大约有 800 万的负荷正用于加密货币挖矿。

值得一提的是，虚拟货币“挖矿”活动（比特币等虚拟货币的生产过程）早已于 2019 年被国家被列入淘汰类产业，属于不具备安全生产条件，严重浪费资源、污染环境，需要淘汰的落后工艺、技术、装备及产品。

从某一角度来看，这次大范围官方清退挖矿产业是对加密货币的一次打击，可能导致一个时代的结束。

截止发稿，加密货币依然全线走跌，比特币 7 天内所有涨幅完全抹平。

《玩家受益：虚拟货币价格大跳水，显卡市场迎来降温》