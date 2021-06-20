贾跃亭父亲节发文：FF 就像我的孩子，我永远自豪

IT之家 6 月 20 日消息 今日是“父亲节”，曾经的乐视创始人贾跃亭发文称，“FF 就像我的孩子，我永远为此自豪”。

上月底，Faraday Future 宣布，首个 FF 未来主义者体验中心落户美国纽约曼哈顿，公众可以见到和体验电动车 FF 91。

在上市方面，FF 与 PSAC 的合并协议预计将于 2021 年 7 月完成交易，交易完成后，FF 将以股票代码 "FFIE" 在纳斯达克进行交易。同时公司预计，FF91 将在 FF 与 PSAC 的合并完成后的 12 个月内开始投入生产。生产地点在加州汉福德，产能约每年 10000 辆。

值得一提的是，法拉第未来的汉福德工厂即将投入使用，FF91 也将迎来量产。

官方称，为了实现轻资产的商业模式，FF 采用了全球化的混合式生产制造布局。FF 的旗舰车型 FF 91 的制造将在其位于加州汉福德的 110 万平方英尺的工厂进行。工厂内的基础设施已经具备了量产能力，这将大大降低生产成本和交付时间。该工厂产能约为每年 10,000 辆，并预计在 FF 与 PSAC 的合并完成后的 12 个月内开始投入生产。 此外，FF 联手了行业领先的建筑设计公司 Ware Malcomb 共同打造汉福德工厂，Ware Malcomb 将在建筑规划、室内设计和土木工程方面提供支持。

此外，FF 正在与韩国一家领先的制造伙伴合作，生产 FF 的后续车型。FF 已与 Myoung Shin 公司签署了一项协议，以增加额外的车辆产能。根据协议，FF 将使用前通用汽车的工厂展开在韩国的生产制造，并将保留关键量产人员运营，同时不断扩产。FF 也在探索通过代工生产方式以在中国增加产能的可能性。

FF 目前正准备与特殊目的收购公司 (SPAC) Property Solutions Acquisition Corp. "PSAC"（纳斯达克交易代码：PSAC）合并。此前宣布的合并协议预计将于 2021 年 7 月完成交易，交易完成后，FF 将以股票代码“FFIE”在纳斯达克进行交易。"FFIE" 中的 I 代表智能 (Intelligent) 和互联网 (Internet)，E 代表生态系统 (Ecosystem) 和电动 (Electric)。FF 的旗舰电动车型 FF 91 计划在合并完成后约 12 个月内推出。

IT之家了解到，FF 91 搭载一台马力高达 1050 匹的驱动电机，峰值扭矩超过 1800Nm，2.39 秒便可完成百公里加速。配备容量为 130kWh 的电池组，NEDC 续航超过 700km，在国内售价预计将在 200 万元以上。