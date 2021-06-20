全球第一位数字航天员亮相：新华社数字记者、数字航天员小诤

IT之家 6 月 20 日消息 中国人首次进入自己的空间站，而新华社数字记者、全球首位数字航天员小诤也在中国空间站“亮相”，现已公布《天宫科学小站》第一集：《我在空间站》，正式在空间站打卡上任。

据悉，小诤是一位穿梭时空的数字记者、数字航天员，将与我们一起漫游中国空间站天和核心舱、国际空间站、和平号空间站，带来有趣的知识。她是第一位进入三大空间站的“航天员”！

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IT之家了解到，小诤得到腾讯游戏旗下 NExT Studios 的数字人技术支持 。此外，这张“中国脸”出自 15 位工程师之手，最终利用全新的制作管线和实时渲染技术耗时 3 个月赋予了小诤生命。

6 月 17 日，航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波乘神舟十二号载人飞船成功飞天，成为中国空间站天和核心舱的首批入驻人员，开启了中国载人航天工程空间站阶段的首次载人飞行任务。

聂海胜、刘伯明、汤洪波三位航天员乘组将完成为期 3 个月的在轨驻留，开展机械臂操作、出舱活动等工作，验证航天员长期在轨驻留、再生生保等一系列关键技术。

神舟十二号载人航天飞行任务，是我国载人航天工程立项实施以来的第 19 次飞行任务。

按照空间站建造任务规划，今明两年共实施 11 次飞行任务，2022 年完成空间站在轨建造，建成国家太空实验室，之后，空间站将进入运营阶段。