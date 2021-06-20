红米 Redmi Note 8 Pro 获推 MIUI12.5 稳定版更新

IT之家 6 月 20 日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，Redmi Note 8 Pro 现已收到 MIUI12.5 稳定版更新推送，版本号 MIUI V12.5.1.0.RGGCNXM ，更新包体积大小约 2.2GB。

此外，海外的 Redmi Note 8 Pro、POCO F2 Pro 同样也获得了 MIUI 12.5 更新。

Redmi Note8 Pro 是红米于 2019 年 8 月 29 日发布的一款机型，首发联发科 G90T 处理器，4G 网络，支持 NFC 功能，售价 1199 元起。

系统

新增安卓首创手势 Turbo，极速响应，流畅于心新增算力升级，20 倍渲染力，渲出大精彩新增机型分级，不同手机，都更流畅优化系统优化，更轻、更快、更省电笔记

新增思维笔记功能，手机上的结构化书写利器，一键生成脑图

新增涂鸦功能，精心调校四种画笔，细腻还原真实笔触新增涂鸦快速绘图功能，包括规则图形长按自动修正以及直线端点自动连接

新增全局待办升级为「速记」，随时查看笔记、待办、摘录

新增摘录功能，支持将图片、文字、链接一键摘录至笔记（需在商店中升级至 3.1.0 级以上版本）

新增动态网格排版，构建文字秩序之美，让不同字号，同样优美

便签全面升级为「笔记」

隐私保护

新增剪切板隐私保护，曝光应用读取剪切板行为，智能判断合理读取

新增模糊定位，基于差分隐私技术保护你的位置信息新增首家全面启用沙盒机制的安卓系统，支持单独设置敏感信息读写权限

新增曝光网页行为记录，拦截敏感、恶意行为新增上网防追踪，你的行为只有你知道新增应用商店每个 App 都自带隐私说明新增隐私风险检测

新增相册图片防误删

新增敏感权限危害和隐患教育新增危险权限启用的增强提示和拦截优化隐私保护页面全面升级

自由窗口

新增聊天类应用通知支持长按下拉进入小窗新增迷你小窗与全屏应用快速互换新增“小窗胶囊”功能，应用处于迷你小窗时提示应用关键信息

新增关机前和电量耗尽前定位功能田

输入法

新增滑动底部区域，快捷移动光标新增键盘底部功能键支持切换语言与切换键盘新增长按键盘底部功能键唤出更多功能新增底部全面屏鍵盘优化功能区适配个性皮肤

主题

新增第三方字体支持粗细无极调节优化聚合系统壁纸、动画、声音等个性化功能 0 浏览器

新增简洁版下支持自定义壁纸优化无痕模 t 视觉 ii 优化 浏览器内核，t 速度更快