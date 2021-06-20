华为徐文伟：下一个十年，宽带速度每人将达到 10Gbps，算力、存储能力实现 100 倍提升

IT之家 6 月 20 日消息 从华为获悉，在 2021 第五届未来网络发展大会上，华为董事、战略研究院院长徐文伟就未来网络的研究与突破发表了主题演讲。

徐文伟表示，下一个十年，联接数量将达到千亿级，宽带速度每人将达到 10Gbps，算力实现 100 倍提升、存储能力实现 100 倍提升，可再生能源的使用将超过 50%。围绕信息和能量的产生、传送、处理和使用，技术需要不断演进。

此外，当前按照人口计算的互联网普及率已经达到 70%。展望未来，随着 5G2B 能力的提升、IPv6 协议的规模部署，智能机器的联接数量将迎来爆炸式的增长。根据 ARM 的预测报告，预计 2035 年全球机器联接累计数量达到 10000 亿。

IT之家了解到，徐文伟指出，消费互联网主要面向人提供联接，而人的感官反应速度是有限的，对于网络质量波动带来的体验波动，人的容忍度较高。比如，消费者可以接受 200ms 以内的电视频道切换速度，不容易觉察 200ms 以内的话音通信中断。以机器为主的产业互联网，要求低时延、低抖动的确定性承载。AGV 自动导向车要求工业网络时延小于 50ms，抖动小于 10ms，钢铁行业某些工业控制场景要求工业网络时延小于 4ms，抖动小于 50us。