Omdia：2020 年全球汽车显示屏出货量 1.27 亿片

IT之家 6 月 20 日消息 根据市场研究机构 Omdia 的统计数据，2020 年全球汽车用显示屏出货量达到了 1.27 亿片，其中大多数为中控显示屏，出货 7380 万片；电子仪表盘占比第二，出货 4680 万片。

除了这两大类，还有电子后视镜、HUD 抬头显示以及后排娱乐用显示屏。Omdia 预计到 2030 年，车用显示屏市场将保持平均每年 6.5% 的增长率，达到 2.38 亿片。具体来看，电子后视镜以及 HUD 抬头显示的增长率将最高，年均增长率 16.1%。

研究机构表示，目前的车载显示屏大都为常规 LCD 液晶屏，但是未来 OLED、miniLED、microLED 等技术将逐步进入市场。其中，入门级性价比汽车将继续采用 LCD 屏，高端车将使用后三种技术。

IT之家获悉，Omdia 还预测未来车用 LCD 液晶屏大都为中国企业供应，而日本韩国主要制造 LTPS 液晶屏或 OLED 屏；中国台湾地区主要供应 miniLED、microLED 屏幕。microLED 面板具有高亮度、高对比度和更长的寿命，这对于汽车厂商很有吸引力，预计通用汽车将在未来的凯迪拉克 Lyrig 纯电汽车上使用 33 英寸 minLED 大屏。