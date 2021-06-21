美国技术公司面部识别系统不稳定，大量民众无法领取失业救济金

北京时间 6 月 21 日早间消息，据报道，最近发生的一连串事件表明，面部识别系统的可靠性正在对需要帮助的人们产生伤害。

外媒报道称，美国至少有 21 个州正在使用 ID.me 的面部识别系统来验证申请失业救济金的人，而很长时间以来，该系统遭到了大量的投诉。当人脸识别系统无法验证人们的身份时，就会有人遭遇问题，他们几个星期甚至几个月都无法领到救济金。更让人难以置信的，他们甚至无法通过旨在解决此类问题的视频聊天系统获得帮助。

人脸识别系统 ID.me 的负责人布雷克・霍尔（Blake Hall）却将问题的原因归咎于用户，而不是技术。他表示，脸部匹配算法有“99.9% 的效力”，而且肤色和识别失败之间“没有关系”。霍尔认为，人们没有正确地上传自己的自拍照片，或者在上传照片的时候没有遵循指示。

国外媒体指出，有一些人在尝试了多次之后，才最终通过了系统验证。还有媒体称，ID.me 这家公司声称全美的失业救济金欺诈成本在过去几个月里迅速膨胀，从此前报告的 1000 亿美元增加到 4000 亿美元。虽然霍尔将此归因于“数据点”的增加，但他并没有说他的公司是如何计算这些损失的。换句话说，目前还不清楚真正的欺诈威胁是什么。

对于媒体的报道，ID.me 提出了异议。霍尔强调称，该公司遵守美国国家标准和技术研究所的识别标准。他还表示，有最多 2.5% 的面部识别尝试使用了面具、照片和视频欺诈，即用户通过以上手段试图欺骗面部识别系统。

无论 ID.me 的技术发生了什么，这些事件都突显了美国联邦和州政府希望限制面部识别的原因之一。即使隐私和安全不会构成问题，面部识别技术似乎依然不够可靠，无法避免重大问题的出现。99.9% 的成功率仍然可能使许多人得不到他们有权利要求的福利。未来，类似这样的系统必须要大大地提升其可靠性，让人们对它变得更加信任，从而消除这种令人头痛的问题。