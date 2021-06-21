韩媒：三星 Galaxy Z Fold 3、Flip 3 降价但不缩水，没有独家颜色

IT之家 6 月 21 日消息 三星 Galaxy Z Fold 3、Flip 3 两款折叠屏新机有望在今年 7 月或 8 月发布。现在，越来越多的信息流传了出来。

据韩媒 SamMobile 拿到的最新消息，三星 Galaxy Z Fold 3 和 Z Flip 3 将比前代更便宜，而且最多能便宜 20%。Galaxy Z Fold 3 很可能比 1999 美元的 Galaxy Z Fold 2 便宜 400 美元，这将对没有用过折叠屏手机的用户产生更大的吸引力。

此外，虽然价格会降，但规格不会缩水。Galaxy Z Flip 3 将保留与前代相同的 256GB 最低存储，因此相当于“加量不加价”。

IT之家了解到，三星历来为韩国移动运营商提供独家颜色，不过，Galaxy Z Fold 3 将不会发生这种情况。

根据目前已知的爆料信息，三星 Galaxy Z Fold 3 和 Z Flip 3 都将搭载高通骁龙 888 芯片。

三星 Galaxy Z Fold 3 将继续搭载 AMOLED 面板，亮度更高，内外屏刷新率均为 120Hz；同时使用超薄玻璃，支持 S Pen 手写笔。根据爆料消息，这款手机的后置摄像头进步将非常小，但是有望搭载屏下前置摄像头。

三星 Galaxy Z Flip 3 手机则将采用后置双摄，双色后盖，在摄像头旁搭载一块 1.9 英寸副屏用于在手机折叠时显示消息。