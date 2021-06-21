比亚迪半导体宣布涨价：对 IPM、IGBT 单管产品提价不低于 5 %

IT之家 6 月 21 日消息 据集微网，比亚迪半导体近日向其客户发出了涨价通知函，称公司决定从 2021 年 7 月 1 日起对 IPM、IGBT 单管产品进行价格调整，提涨幅度不低于 5%，即日起在途和未交订单按照新价格执行。

IT之家了解到，由于全球性的缺芯以及半导体行业的供需失衡现象，大量芯片厂商宣布涨价，例如台积电、联电、中芯国际等等。

据称，比亚迪半导体此次涨价原因是由于市场变化，上游产能紧张及供应商价格上调，导致产品成本不断上升，原有价格难以满足供应需求。

因此，比亚迪方面酌情考虑后，为保证产品的持续供应，决定对上述产品进行调涨。

▲图源不详，via：集微网

值得一提的是，比亚迪此前已决定分拆比亚迪半导体至创业板上市。

据公开信息，比亚迪半导体是新型半导体供应商，主要从事功率半导体、智能控制 IC、智能传感器及光电半导体的研发、生产及销售，覆盖了对电、光、磁等信号的感应、处理及控制。

比亚迪半导体主要生产 IGBT、SiC MOSFET、IPM、MCU、CMOS 图像传感器、电磁及压力传感器、LED 光源、车载 LED 显示等车规级半导体产品，去年收入 14.41 亿元，净利润 5863.24 万元。