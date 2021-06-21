爱奇艺公开“从视频中提取表情包”专利

IT之家 6 月 21 日消息 据企查查显示，爱奇艺的“一种从视频中提取表情包的方法、装置及电子设备”专利获授权，公开号为 CN110321845B。

专利摘要显示，该提取方法包括：

从待提取表情包的视频中抽取视频帧；

从所抽取到的视频帧中提取人脸图像；

将图像中人脸的目标特征信息输入至预先训练的表情包识别模型，得到识别结果；

当识别结果表明属于表情包时，将提取到的人脸图像，作为视频的表情包。

IT之家了解到，爱奇艺公开这项专利相比于已有的提取手段，可以很大程度上提高视频中表情包的提取效率。