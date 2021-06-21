统一推送联盟官宣：将纳入中国信通院 CMS 体系，下个月正式发布

IT之家 6 月 21 日消息 中国信息通信研究院 CAICT 上周宣布，信通院共建的移动基础服务平台即将发布。

统一推送联盟官方今日宣布，联盟旗下所有相关标准与成果将纳入中国信通院与中国互联网协会共建的“中国移动基础服务平台”（China Mobile Service，CMS）的相关体系之中，并在 2021 年中国互联网大会上正式发布。

据悉，CMS 由中国信通院泰尔终端实验室和北京中互网来 (中国互联网协会独资企业) 打造，是我国移动互联网生态自主可控的第三方基础服务平台。

IT之家了解到，CMS 致力于促进我国移动互联网生态自主创新，推动我国自主标准使用，发展自主可控的软硬件基础服务。

同时，中国互联网协会“移动基础服务工作委员会”将开启筹备工作。

未来，将以本工委会为依托，制定我国移动互联网基础服务相关技术标准及应用实践。

值得一提的是，CMS 平台的能力包括但不限于：

统一消息开放平台：统一的消息推送、推必达、5G 消息的一站式接入能力。帮助开发者接入不同厂商及运营商消息平台，降低“碎片化”生态的接入成本，屏蔽账号体系间的差距，帮助开发者高可靠、低成本、无障碍触达用户。

匿名元服务开放平台：帮助开发者一站式接入移动互联网匿名设备及用户元服务体系。在符合相关信息安全规范的前提下，开展移动数字广告、风控、反欺诈等相关业务。

内容审核开放平台：针对移动互联网企业面临的内容安全问题，提供文字、图片、音视频等内容的机器辅助审核能力，为移动互联网企业的内容安全管控进行赋能。

本平台将于 2021 年 7 月第二十届“中国互联网大会”上进行发布。同时，中国互联网协会“移动基础服务工作委员会”将开启筹备工作。未来，将以工委会为依托，制定我国移动互联网基础服务相关技术标准及应用实践。

统一推送联盟无需多说，旗下包括多个手机厂商，例如华为、小米、OPPO、vivo 等。