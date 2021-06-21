华为公开“指纹防伪方法”专利：提高电子设备对假指纹攻击的防护能力

IT之家 6 月 21 日消息 据企查查显示，6 月 18 日，华为公开了“一种指纹防伪方法及电子设备”专利，公开号为 CN112989888A。

专利摘要显示，本申请实施例的指纹防伪方法，有助于提高电子设备对假指纹攻击的防护能力。

IT之家了解到，华为在上个月公开了关于”指纹回收方法“的专利，可以减少指纹信息所占的手机存储资源。

华为在此前还获得了”屏下指纹“的相关专利授权，可延长指纹提示区域显示器件使用寿命。