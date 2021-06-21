北京四部门开展 App 违法违规收集使用个人信息专项治理行动

IT之家 6 月 21 日消息 据网信北京消息，北京市委网信办、市公安局、市市场监督管理局、市通信管理局决定，自发布本通告之日起至 11 月，在全市范围内组织开展 App 违法违规收集使用个人信息专项治理行动。

IT之家附有关事项通告:

一、治理对象。本次专项行动治理对象为在本市行政区域内设立或注册的法人、其他组织以及个人建设、运营、管理的移动互联网应用程序（App）和应用商店。

二、治理内容。App 运营者要依法依规收集使用个人信息，对获取的个人信息安全负责，采取有效措施加强个人信息保护。本次专项行动重点依据《网络安全法》、《关于印发〈App 违法违规收集使用个人信息行为认定方法〉的通知》（国信办秘字〔2019〕191 号）、《关于印发〈常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定〉的通知》（国信办秘字〔2021〕14 号）等相关法律法规规定，深入治理 App 运营者违法违规收集使用个人信息的行为。

三、工作机制。市委网信办联合市公安局、市市场监督管理局、市通信管理局组建北京市 2021 年度 App 违法违规收集使用个人信息专项治理工作组（以下称“市 App 专项治理工作组”），组织相关专业机构，具体开展 App 评估、检查、处置等工作。

四、自查整改。App 运营者要参照《App 违法违规收集使用个人信息行为认定方法》《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围的规定》等相关规定，对违法违规收集使用个人信息的情况进行自查，发现问题及时整改。

五、举报受理。鼓励广大网民对 App 收集使用个人信息情况进行监督，并通过 [email protected] 专用邮箱举报违法违规线索。

六、评估检查。对用户量大、与民众生活密切相关或网民举报集中的 App 等，市 App 专项治理工作组将按照规定程序，组织专业机构对其进行评估检测。结合实际情况，对影响较大、未完成整改或违法违规问题突出的 App 运营者依法开展现场检查。

七、通报处置。市 App 专项治理工作组对在举报受理、安全评估和检查等工作中发现的违法违规问题，统筹协调相关部门依法开展通报处置等工作。