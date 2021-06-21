欧洲央行官员：数字欧元能提供更好的隐私保护

6 月 21 日消息，据国外媒体报道，欧洲央行执行董事会成员 Fabio Panetta 认为，数字欧元将保护消费者的隐私，并保护欧元区免受可能损害其货币主权的竞争性加密货币的“威胁”。

帕内塔批评私营公司的利润动机，强调收集用户的大量数据符合他们的商业利益。他表示：“如果（欧洲）央行参与数字支付，隐私将得到更好的保护，因为我们跟私人公司不一样，我们在存储、管理以及用户数据方面不会牵涉商业利益。”此外，他表示，Facebook 支持的 Diem 是一种“不稳定的代币”。

央行还测试了“小额线下支付，即在付款人和受款人的钱包外不会记录任何数据”，帕内塔补充道，最多 70 欧元或 100 欧元的转账可以通过设备之间的蓝牙连接完成。

帕内塔的言论似乎旨在安抚人们对于使用央行数字货币时数据将如何收集和处理的普遍担忧。欧洲央行最近就 CBDC 进行的公开咨询显示，在 8000 多名受访者中，支付隐私是最令人担忧的问题。在 1 月份公布咨询结果之后，帕内塔给经济和货币事务委员会 (ECON) 主席写了一封信，强调“保护隐私”是向前推进的“关键优先事项”，以便“数字欧元能够帮助在数字时代维持对支付的信任”。

他表示，央行已经测试了将人们的身份与支付细节分开的方法。“支付会通过，但支付链上没有人能获得所有信息”。

欧洲央行管理委员会将于下月召开会议，决定是否推进这些准备工作。帕内塔表示，一切顺利的话，大约 5 年后，数字欧元就可以投入使用了。