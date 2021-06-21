网易 CEO 丁磊：给我 100 个亿也不会躺平，还是要折腾一些事情

6 月 20 日晚 7 点，网易有道精品课“谈谈选择”直播间邀请网易 CEO 丁磊、网易有道 CEO 周枫、科普达人李永乐和知名主持人李小萌，和全国中小学家长及学生谈选择。四人既根据自身经验，从未来十年的前景专业、互联网公司的选人标准、个人兴趣和家长意愿的协调关系等多个视角，为即将面临志愿填报的学生“出谋划策”，也就个人成长、家庭教育等系列话题展开讨论。

尽早发现自己的兴趣

学校和专业应该怎么选？父母要求和个人意愿出现分歧怎么办？关于这个问题，嘉宾们一致认为，基于考生的兴趣做选择至关重要。

就专业和学校的抉择，丁磊给出一个相对清晰的路径：“先弄清自己内心的兴趣，再寻找与兴趣相关的专业有几种可能，然后把这些专业未来十到二十年发展的路径和可能性看透。”

对于这一建议，周枫补充道：“兴趣不是靠高三一年培养的，而是之前的一个长期培养的过程。”周枫认为，早点知道自己将来想要做什么其实是最幸福的。他建议中学生在有限的时间内，要尽可能多的接触自己感兴趣的东西，只有多接触才不会误解自己的兴趣。

李永乐认为，在兴趣培养这件事上，家长应该多给予引导，多带着孩子看看世界，让他们接触各方面的知识，而不仅限于书本知识。李小萌则表示，无论做什么样的选择，要在天赋、热爱和能力之间找到交集，这是坚持下去的关键。这里面，热爱是根本。

一流的家长做孩子的榜样

孩子的兴趣培养与好的家庭教育密不可分。

丁磊以自己举例，他说在自己小时候，父亲通过看无线电杂志的电视机电路图，在业余时间自己购买零件做出了一台电视机，家里拥有了整个县城除工厂外的第二台电视机。这件事让他印象深刻，也感受到了家庭中家长作为榜样的力量。

“一流的家长做榜样，二流的家长做陪练，三流的家长做保姆。”丁磊认为，在孩子选择的过程中，父母要扮演好引导的角色。

“许多孩子现在无法判断专业未来十年二十年的路径，就孩子未来的专业选择上，父母要去引导孩子。”丁磊表示。

不过，在引导和尊重孩子的问题上，如何找到平衡是一门学问。李小萌认为，如果家长不理解孩子想要什么，一切都帮孩子设计好，一旦孩子做法跟自己预想不一致就会被斥责，这样的做法非常不可取，重则可能会造成孩子心理问题。

之于此，周枫表示：“我们想让孩子们做什么不重要，重要的是怎么帮助他们选择他们内心真正喜欢的事情。”作为两个孩子的家长，周枫在教育自己孩子的实践过程中发现，以爱之名为孩子包办一切是不对的。在孩子兴趣培养上，家长应该起到辅助作用，帮助孩子寻找兴趣。

把选择权交给孩子，让他们拥有选择的勇气，并勇于承担选择的后果。同时给到孩子高质量的陪伴，为其提供情感上的支撑或许是家庭教育的正解。

给我 100 个亿，也不会躺平

被问到“选择上清华，还是选择 1 个亿”这一问题时，丁磊毫不犹豫选择上清华。他认为，“创造财富的能力更重要。这道题的潜意识问题是说，拿到一个亿，你就终止学习了，那不可以。对我来说，给我 100 个亿，我也不会躺平，还是要折腾一些事情的。”

在论及财富的价值时，丁磊说道“当你有足够的财富和人脉的时候，你可以为这个世界改变很多东西。比如说，去创新、投资一些对未来有价值的技术。”

选专业的时候，要看这个专业未来十年、二十年对社会的价值。“我很幸运选择了电子工程专业，过去移动通讯、电脑、手机，半导体，都是这个领域的。”丁磊表示。

当被问及“未来十年中，哪些专业是对社会有价值的、对个人来说有前途的”，丁磊回答未来十年个人最看好的专业是生物医学、材料科学。

选人看三点：独立思考、逻辑能力和是否热爱

谈到网易选人的标准，丁磊提到有三点基本素质要求 —— 独立思考、逻辑能力和是否热爱。他认为现在绝大多数的大学毕业生不具备这几点能力，“实事求是地说，大学学的东西，基本没有用到过，那大学到底教给学生什么？其实是分析、归纳、总结、判断的能力。”

关于大学生应该培养的素质，周枫补充道，“优秀的学生在大学期间一定要学会持续表达，对社会有所输出。”丁磊回顾，当年正是通过在互联网上看到周枫的论文，发现他对如何处理当时的技术问题有自己独到的看法，因此才结识周枫。

李永乐也补充，“大学生一直要学会延迟满足，学会自律。高中的时候，有老师、家长管着，不得已被迫自律，一到大学没有人管了，这个时候你可以接触方方面面的事。但是要明白最好的时间要用来享受更美好的生活，去学知识，去交朋友，去运动都好。”

最后丁磊劝勉学生，互联网本身是解决信息部对称，海量信息搜索的工具。这个工具大学期间要用好它，去认识科学家，去探讨问题，去交圈子里专业优秀的朋友。但是，永远不要忘记真正的动力来自于内心的兴趣。兴趣是最好的老师，任何的选择首要以兴趣、热爱为先，在此基础上，要有终身学习的追求。

时值高考出分前夕，聚焦中高考的有道精品课为全国中小学生和家长打造这场直播，提供企业家和教育工作者的多元视角，从专业前景、就业要求等多个维度分析志愿填报问题。同时也向学生传递高考并非终点，而是起点，人生的选择还有很多，坚定热爱、独立思考、终身学习、久久为功，才是取胜的关键。