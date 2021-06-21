【IT之家评测室】魅族全智能手表 MEIZU Watch 评测：均衡体验，做「全智能」

5 月 31 日，在魅族的智能生活发布会上，魅族首款真正意义上的智能手表 —— 魅族全智能手表 MEIZU Watch 正式发布，之所以称之为“全智能手表”，是因为早在 2018 年，魅族还曾发布过一款“轻智能手表 MIX”，后者拥有着传统的手表外观，同时可以用来记录步数、寻找手机、来电及信息提醒功能。不过，这一次的魅族全智能手表 MEIZU Watch，可不仅仅是记录步数、查找手机这么简单，这是一款可以脱离智能手机，独立运行的真正意义上的智能手表。

魅族全智能手表搭载了基于安卓 8.1 系统独立开发的 Flyme for Watch，搭载了高通骁龙 Wear 4100 芯片，1+8GB 存储，全系标配 eSIM，内置 NFC 芯片，支持魅族 Pay，既可以与手机妙连协作，实现诸多联动功能，也可以脱离手机独立使用，完成接听电话、发送短信、独立上网等实用操作。

万物互联是大势所趋，特别是在这个 5G 时代里，智能手机已经不再是消费者身边唯一的智能设备，所有的智能硬件厂商都在强调生态建设，智能手表自然而然的成为了硬件厂商的又一发力重点。此次魅族全智能手表的发布，不仅仅是壮大了魅族的 IoT 生态圈，更大的意义在于，对于魅族用户来说，他们终于有了最合适的智能穿戴设备之选。

第一部分：外观设计

魅族全智能手表采用了传统的方形设计，提到方形表，大家很容易联想到苹果的 Apple Watch，实际上魅族全智能手表和 Apple Watch 在设计上仍有非常大的差别，Apple Watch 走的是圆润路线，而魅族全智能手表则是稍显硬朗一些，特别是无断点的中框区域，CNC 金属倒角让它散发出了完全不同的气质。

在 ID 工艺上，魅族全智能手表采用了玻璃盖板 + 铝合金中框 + 陶瓷底盖设计，整机尺寸 46x38.4x12.97mm (含心率凸起) ，含表带重量为 69g，表现尚可，长时间佩戴不会产生太过于明显的坠手感。

魅族全智能手表采用了 46mm 大曲率康宁大猩猩玻璃，配备正面 2.5D 玻璃与边框，搭配 326 PPI 定制 AMOLED 屏幕四边等宽，屏幕最高亮度为 500nits。

在中框侧面是机身唯一的一枚按键，在设置中可以自定义按键的功能，按键略微凸起机身中框，下方是麦克风开孔。与之对称的中框左侧，则是两个长条状的扬声器开孔，用于通话、音乐播放和通知提醒等。

表带方面，采用了氟橡胶材质，支持快速拆装，佩戴方式和 Apple Watch 有点像。

魅族全智能手表不支持无线充电，这一点有点遗憾，但好在配备了可分离式充电底座，一根线可同时满足手机和手表的充电需求，此外魅族手机的 mCharge 也带到了手表上，魅族称其拥有“ 45 分钟满电体验，15 分钟充电全天通勤支持”，经过IT之家的体验还发现，魅族手表的 mCharge 似乎对充电头没有太高要求。

第二部分：系统体验

魅族全智能手表搭载基于安卓独立开发的 Flyme for Watch，并没有选择 Wear OS，这种做法和 OPPO Watch 类似，都是魔改 Android，毕竟 Wear OS 在国内市场面临的不仅仅是水土不服的问题，魅族全智能手表选择开发 Flyme for Watch，这一点是非常值得点赞的。

魅族全智能手表虽说是刚刚发布，但魅族仍准备了超多风格的表盘供消费者选择，包括数字、指针、万花轮、像素、星球等等，风格各式各样，表盘小组件也可随心搭配，基本能够满足用户的审美需求。

当然，你也可以将自己的图片作为表盘，为此魅族全智能手表还带来了两种不同的照片表盘风格，一种是可以自定义功能小组件的，另外一种则是直接在照片上显示时间。

因为“智能”的优势，魅族全智能手表本身就内置了十余款不同风格的表盘，在 App 端选择其它表盘，手表也能“秒同步”。

系统交互方面，左右滑动是切换不同风格的表盘，下划是通知，表盘上划是快捷控制栏，其中包括 WiFi、数据、飞行模式、省电模式、睡眠模式、亮度、查找手机、排水等等，功能相对全面，但唯独少了“设置”开关，因此每次进行相关设置的时候，都需要进入 App 界面找到设置按钮，如果能加入到快捷控制栏中，操作显然要更方便一些。

在功能界面，魅族全智能手表将所有功能通过图标的形式以三个一行不规则的呈现在表盘上，中间图标略大靠上，两侧图标略小靠下，快速划动的时候，这些图标会以“小 — 大 — 小”的形式出现在表盘上，配上过渡动画，很有灵动感。额外提一句，魅族全智能手表屏幕的刷新率达到了 60FPS，并没有锁 30FPS，因此交互体验上是非常畅爽的，无论是打开 App 还是返回桌面、切换表盘，丝毫感受不到卡顿。

魅族全智能手表同样提供了省电模式，该模式下，省电是真省电，但功能简陋也是真简陋，记步、通知统统没有（因为和手机已经断开连接），仅仅提供一个时间显示功能，当然，这也实现了 10% 电量可延长 12 小时续航时间，低电量应一下急还是 ok 的。

魅族全智能手表提供了非常多的功能，像倒计时、日历、天气、音乐这些最基础的这里就不多说了，但是需要强调一些，魅族全智能手表搭载了 Flyme for Watch，是一款实打实的真智能手表，所以一些基础功能也是完全独立运行的，换句话说，即便是与之配对的手机不在身边，只要你的魅族全智能手表连接网络，那么你依旧可以通过它来查看未来天气等信息。

魅族全智能手表也可以远程遥控魅族手机拍照，手表会实时显示手机相机的画面，不过只支持拍照，缺了一个录像按钮，手动将手机切换至录像模式，此时手表端同样显示录像，显然这是交互逻辑问题，这一点希望系统后期更新优化。

魅族全智能手表提供了应用商店，虽然 Flyme for Watch 刚刚和消费者见面，但应用商店里的第三方 App 不算少，包括航旅纵横、百度地图、QQ、支付宝、网易云音乐、悦跑圈、腾讯翻译官、特能行等 App 都有，同样也支持 App 的升级和卸载。说明一点，Flyme for Watch 应用商店里同样没有微信（这不能怪魅族，得找腾讯）。

以 QQ 和网易云音乐为例，尽管是手表版 App，好在“麻雀虽小五脏俱全”，该有的功能都有，比如 QQ 可以聊天，看空间、发动态、加好友等等；网易云音乐可以搜歌、听歌识曲、我的喜欢、我的下载、本地音乐都有。

手表版 App，更多的是在手机不方便使用的时候临时用用急，比如健身房里，手机不方便拿，这时候魅族全智能手表就可以临时代替手机。但我真的不建议你用在一个小小的屏幕上和朋友打字聊天，先不说字体显示大小，光输入文字就能把你急疯，要不语音输入，要不还是等会用手机吧！

特能行这款 App 也非常值得一提，魅族 Flyme for Watch 还其展开深度合作，用手表就能控制智能汽车，如果你是特斯拉车主，恰好也是魅族全智能手表用户，可以体验一下手表端控制汽车的体验。

续航方面，根据官方提供的数据，在满电状态下，魅族全智能手表的续航时间长达 36 小时，根据IT之家的实际体验来看，正常情况下，差不多需要一天半多点的时间充一次电，如果你应用稍微复杂一些，比如频繁的使用手表遥控手机拍照，续航还要短一些，但好在充电比较快，45 分钟就可以充满整个手表。

为了保证更出色的续航，未使用无线网络（仅支持 2.4GHz 频段）3 分钟后，系统会自动关闭 WiFi，当然，当你开通 eSIM 服务之后这也不算什么问题，倒是笔者在这几天的测试中，因没有开通 eSIM，所以频繁的开启 WiFi，这里如果能给用户一个自主决定是否开启“3 分钟自动关闭 WiFi”的选项就更好了。

第三部分：运动健康

魅族在打造魅族全智能手表的健康检测系统时，就有一个确定的目标，那便是实现全天候的健康监测能力，这需要需要一套强大的检测硬件和健康算法，为此，魅族找到了美信作为合作伙伴，共同打造了魅族全智能手表的健康监测系统。

血氧饱和度是衡量生命体征的重要指标，血氧指标能够侧面的反应出细胞新陈代谢的水平，依靠内置的血氧传感器与血氧算法，魅族全智能手表支持用户的全天候血氧饱和度监测。

此外，诸如血氧监测、心率监测、压力监测和睡眠监测均支持全天候监测，还能在心率异常时自动进入 SOS 紧急联络界面，同样，连续按动侧键 5 次还可以能够自动呼叫紧急联系人。

在「魅族穿戴」App 上，你可以查看你的各种数据，包括步数、活动消耗、锻炼时长、站立活动、心率、血氧饱和度、压力、呼吸等等，但唯独缺少了睡眠记录，睡眠记录只能在手表端查看，希望后期 App 更新能赶紧接入睡眠数据。

运动健康方面，魅族全智能手表支持了十余种的主动运动识别，包括跑步、骑行、健走、乒乓球、羽毛球、跳绳、登山等等，后续还会有更多的运动模式上线。

在手表端，你可以查看到自己的实时运动状态，如运动时长、步数，距离，卡路里等数据，App 端也会同步记录。魅族全智能手表内置了独立 GPS（包括 GPS, GLO, BDS, QZSS），因此脱离手机也可以实现运动时的定位等。在 App 端，目前「魅族穿戴」只支持安卓手机，iOS 版本 App 尚未开发，所以更建议安卓手机用户入手这款产品。

总结：

作为魅族的第一款真智能手表产品，魅族全智能手表的完成度还是很高的，优势在于“全智能”下的均衡体验，诸如独立通话、第三方 App、运动健康监测、快充等特性该有的都有，整体表现不比现在的主流产品差。当然，在交互逻辑上或许还有一些不太完善的地方，但我们也要给魅族更多的时间和信心，毕竟万物可 OTA。

总而言之，对于魅族手机用户来说，魅族全智能手表的发布，终于让他们拥有了最合适的智能穿戴选择，不用再考虑其它品牌，伴随着魅族智能生态的壮大，这款售价 1499 元的魅族全智能手表也将发挥出更大的价值。