Naspers 投资部门 Prosus 上财年盈利 74.5 亿美元，大部分是投资腾讯收益

北京时间 6 月 21 日下午消息，据报道，南非传媒集团 Naspers 旗下国际投资部门 Prosus 今日公布了 2021 财年业绩。受所持腾讯股票所带来强劲回报的推动，Prosus 的净利润达到了 74.5 亿美元，高于市场预期。

相比之下，行业分析师的平均预期是，在截至 3 月 31 日的 12 个月，Prosus 净利润将达到 46.3 亿美元，高于上年同期的 36.6 亿美元。

Prosus 是一家控股公司，由 Naspers 于 2019 年分拆出来，用于持有 Naspers 的国际互联网资产。Prosus 持有约 28.9% 的腾讯股票，是 Naspers 在 2001 年购买的。在这 74.5 亿美元的净利润中，71 亿美元来自“少数股权”投资，其中腾讯贡献最大。

相比之下，Naspers 在线市场、外卖和教育软件业务的运营亏损达到了 10.4 亿美元。Prosus 表示，其运营亏损是由于员工支出增加所致。新冠肺炎疫情期间，公司各项业务表现良好。

报告显示，Prosus 2021 财年整合后的营收为 51 亿美元，同比增长了 54%。Prosus 在一份声明中称：“2021 财年，我们的营收增长加快，提高了盈利能力和现金产生能力，并增加了客户数量。”

另外，Prosus 母公司 Naspers 2021 财年每股收益增长了 24%，达到 814 美分，高于去年同期的 656 美分。Naspers 持有 Prosus 73% 的股份。