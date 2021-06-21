腾讯内测播客 App 播动，不再支持 QQ 登录

IT之家 6 月 21 日消息 对于大部分国内用户来说，播客一词显得那么遥远，甚至国内市场做播客的互联网公司并没有太大声音。

此前有消息称国内最大的音乐应用 QQ 音乐正在测试一个包含播客内容的全新版本。腾讯似乎并不满足将其置于某个 App 内部，现决定推出一款独立应用。

据 Tech 星球，腾讯于近期内测了一款名为“播动”的产品，用户只需要打开即可实现收听，门槛极低。官方介绍称，这是一款定位“最懂用户的个性化播客 FM”的 App。

值得一提的是，目前“播动”仅支持微信和手机号登录，剔除了腾讯此前普遍使用的 QQ 渠道。

不过该产品目前还处于内测阶段，IT之家没有邀请码此处无法给大家带来详细内容。据报道，腾讯似乎目前暂时还没有上线获取邀请码的渠道，不知后续如何。

科普：播客 (Podcast) 可以简单理解为网络广播或类似的网络声讯节目，由苹果“iPod”和广播英文“Broadcasting”两个词合并而来，是数字广播技术的一种。"播客" 的概念早在十五年前就已经被提出。

在普遍的认知中，播客是将言之有物、自带风格的讨论持续记录下来，以音频形式通过互联网传播。但在国内市场缺乏相应的客观需求以及相应的生态环境，是当下处于不温不火的小众市场代表之一。

在国内，播客以 UGC 为主，主要是个人播客，大部分主播从听众转化而来，其中包含大部分内容创作者；而国外则是以 PGC 为主的生产模式，公司、媒体、机构等团队化作业更多出于企业效益和形象考虑，例如苹果等。