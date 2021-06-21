“618”期间全国快递业务量完成 65.9 亿件，最高日处理量超 4 亿件

IT之家 6 月 21 日消息 据中国邮政快递报报道，国家邮政局监测数据显示，今年“618”活动期间（6 月 1 日-20 日），全行业揽收快件超 65.9 亿件，同比增长 24.24%，与 2019 年同期相比增长 84.16%。最高日处理量超过 4 亿件，同比增长 11.66%，与 2019 年同期相比增长 67%，比日常处理量高出 25.86%。

今年“618”活动期间，京东、天猫、淘宝、拼多多、抖音和快手等平台的交易纷纷创下新高，折射出中国消费市场的巨大潜力，也进一步释放了快递业的发展动能。

报道称，进入 6 月以来，我国快递业保持高速增长，日均业务量接近 3 亿件，快递企业在总结历年经验做法基础上，全力做好年中旺季的服务保障工作。顺丰出动 81 架全货机，超 3400 班次航段，517 条高铁线路，全力保障快件时效；中通超过 1 万辆自有车辆投入运营，云仓、国际、冷链等各业务版块协同联动；韵达通过预测快件数据不断优化路由，加强全流程把控以确保质量和时效；圆通建立健全内部工作制度、实施方案和应急处置流程，实现合理、灵活、高效的旺季服务保障；申通启动预售极速达，多条线协同配合提升服务质量；百世在人力、设备、运输等方面做好巩固与提升，以个性化服务保障用户需求；德邦快递从人员增补、班车转运规划、科技设备智能化应用等方面协同配合；京东物流在全国运营超过 1000 个仓库，包括云仓面积在内的超过 2100 万平方米的仓储设施将进行全力保障；苏宁物流通过夯实网络基础、扩大产地仓布局、升级运营系统全面提升服务优势。