【IT之家评测室】拯救者 Y9000P 2021 版评测：升级 11 代酷睿，性能更出众

在英特尔正式发布 11 代移动端 H45 酷睿处理器之际，拯救者也推出了新款的 Y9000P 2021 游戏本，将处理器更换为了 i7-11800H，将硬盘升级为了 Pcie 4.0 的超高速 SSD，并加入了两个雷电 4 接口。

IT之家此次也是第一时间拿到了拯救者 Y9000P 3060 版，基本的配置信息如图，它的实际表现怎样呢？就让我们在本文中一起来看看吧。

一、外观设计

从去年开始，拯救者系列就开始了低调沉稳的外观设计，整机观感冷峻犀利。我们此次拿到的 Y9000P 也是如此，整机三围约 360×264×26.85mm，裸机重量仅 2.58kg，在游戏本中还是比较薄的，但相当沉。

随机附赠的 300W 适配器也有将近 1kg，优势是供电充足，充电很快，缺点是旅行重量很重，非“习武之人”难以驾驭这 6 斤的重量。好在，Y9000P 支持 100W PD 充电，可以与手机共用一个充电器，这个还是很方便的。

A 面整体观感是低调的银色，中间有巨大的 Y 字 Logo，可以通过 Win+L 控制发光。

单手开合打开 B 面，最大开合角度可以达到约 130°。这块屏幕是 Y9000P 的最大亮点之一，生产商来自京东方，分辨率为 2.5K、2560*1600，比例为 16:10，观感精细适合办公修图剪辑之类的生产力环节。同时它也支持 165Hz 的高刷新率，在游戏环节占尽先机。

这块屏幕支持 Over Drive 加压降低延迟，进一步强化在竞技游戏中的表现。

同时这块屏幕也做了出厂校色，内置多种配置文件，且可以通过云端同步，即便是重装系统也不会丢失。

C 面是一块设计非常合理的键盘，小键盘和功能键应有尽有，而且没有牺牲方向键的大小。键盘的键程适中，手感舒适，支持白色背光。

最后来看下 D 面。D 面的脚垫非常高，能提供一定的进风量加成。下方还有两个扬声器开孔。

侧面的接口同样也是非常的丰富。左侧是一个雷电 4 接口、一个 3.5mm 耳机口；右侧是一个 USB-A 口和一个摄像头物理开关；后面依次是一个电源接口、三个 USB-A 口、一个 HDMI 2.1 接口、一个雷电 4 接口和一个千兆网口。

二、拆机看看梦幻散热

拯救者系列的内部设计在近年来称得上是赏心悦目，我们手中的 Y9000P 搭载了全新的 i7-11800H 处理器和 130W 满血版本的 RTX 3060 显卡，而拯救者也采用了一个 5 热管的散热模组来压制。其中四条热管是裸露的，还有一条热管隐藏在下面，专门用于显存导热。

风扇下方是两条插槽内存，三星颗粒，自带的是 8G+8G 双通道，频率为 3200Mhz。

内存右侧为 intel AX201 无线网卡，支持 Wi-Fi6 协议，随着英特尔网卡的逐渐缺货，现在还能搭载 AX201 是相当不容易的。

下方为 m.2 插槽，整机有两个 M.2 硬盘插槽，可以自行升级扩容，自带的硬盘为 512G 的三星 PM9A1，也就是 980Pro 的 OEM 版，是目前顶级的消费级 PCIe 4.0 固态，性能非常出色。

除此之外，在机身左侧还有一个额外的 M.2 接口，同样附带了导热片，对用户扩容非常友好。

最下方是一块 80Wh 的电池，外出办公不成问题，配合 100W 的 PD 充电器，外出可以和手机共用，大大减少旅行重量。

三、烤机 & 跑分

拯救者 Y9000P 的一大亮点就是性能释放的出色，而 i7-11800H 和 130W 的 3060 都是功耗需求非常大的，Y9000P 能够压得住吗？我们现在就进入烤机环节测试一下。

首先是单烤 CPU，我们用 AIDA64 单烤 FPU 进行烤机。在开始的一瞬间，CPU 功耗甚至会飙到 105W，恐怖如斯。

在 15Min 的单烤 FPU 后，CPU 可以保持在 80W 的性能释放，温度在 90℃左右，频率始终在 3.7Ghz 左右，性能释放相当不错。

然后我们使用 FurMark 甜甜圈进行单烤 GPU, 在 Dynamic Boost 2.0 技术的加持下，Y9000P 的 RTX 3060 稳定在了 130W 的功率，温度稳定在 65℃左右，这个性能释放在整个笔记本市场中都是数一数二的。

接下来我们同时运行以上两款软件，模拟最大的压力，运行 15 分钟的双烤。15 分钟后 CPU 稳定在 50W、83℃，GPU 稳定在 90W、65℃。CPU 和 GPU 都能跑在基准功耗之上，散热表现非常出色。

在 3DMark Time Spy 中的 GPU 跑分达到了 8883 分，比 RTX 2060 笔记本提升了近 35%，进步还是相当明显的。相比于 R9000P，CPU 分数提高了 600 分左右。

在展现办公性能和生产力项目的 PCMARK10 中，跑分为 6047 分，生产力很出众。

在代表 CPU 理论性能的 R15 中，我们用脚本连跑 30 轮，最高 2132 分，最低 2028 分。相比上一代 10875H 提升了约 20%，降频并不明显，性能释放不错。

在 R20 中，获得了单线程 581 分，多线程 5318 分的成绩。

三星 PM9A1 的硬盘，表现极其出色，是目前最顶级的 PCIe 4.0 固态硬盘之一。

四、游戏实测

从上面可以看出，在理论性能上 Y9000P 的 i7-11800H + RTX 3060 Laptop 还是相当出色的，相比于 R9000P 会略高 5%-10% 左右。这一代酷睿加大了三级缓存，对游戏性能，尤其是竞技游戏应该也有不小的提升，那我们就跑些游戏测试一下吧，看看能不能跑满这块 2.5K 165Hz 的顶级屏幕。

首先是电竞游戏，我们选取了《英雄联盟》、《CS：GO》、《彩虹六号：围攻》和《APEX Legend》四款主流的电竞游戏进行测试。Y9000P 不仅有加大的三缓，还支持独显直连，用来玩这种高帧电竞游戏简直再好不过了。在《英雄联盟》中，大部分场景都能跑到 250 帧以上，跑满 2.5K 165Hz 不成问题。

在《CS:GO》中，实测在 2.5K 分辨率最高画质下能跑到 300 帧左右，相比于 R9000P 的提升是不小的，看来 11 代酷睿加大三缓的作用还是很明显的。

《彩虹六号：围攻》有自带的 Benchmark，实测在 2.5K 分辨率最高画质下能跑到 240 帧，提升相当明显。

《APEX Legend》这款游戏的配置要求要高不少，但它支持 NVIDIA Reflex，射击延迟更低，手感出色。最高 2.5K 分辨率最高画质下也能保持在 120-130 帧左右，与 R9000P 相比变化不大。

接下来我们测试一下配置要求更高的游戏。在《绝地求生》中，我们开启最高 2.5K 分辨率三极致画质，游戏时帧数一直在 140 帧左右上下浮动，配合这块电竞屏体验非常好。

在小岛秀夫出品的 3A 大作《死亡搁浅》中，2.5K 最高特效下，帧数高达 130 帧左右。

《死亡搁浅》还支持 DLSS2.0 功能，可以通过 AI 计算，以比较少的画质损耗为代价，提升大量帧数，帧数越低提升越高，因为 Y9000P 开启前就足够高帧，所以开启 DLSS 性能档后帧数只提升了 10 帧左右。

在《古墓丽影：暗影》的 2.5K 最高画质下，可以达到 69 帧左右。

在打开 DLSS 之后，帧率能提升 5 帧，达到 74 帧，同时画质也不会有太大折损。

从以上测试中可以看出，面对大部分的电竞游戏和不支持光追的 3A 大作来说，Y9000P 都可以在 2.5K 最高画质下运行在 120 帧以上，体验非常好，那么它能否应对这两年的光追大作呢？我们来测试一下《使命召唤：黑色行动 CW》，这是一款同时支持光追与 DLSS 的 3A 大作，在 2.5K 最高画质下，可以跑到 90 帧左右，体验顺畅。

同时打开中等光追和均衡档 DLSS 时，帧数并不会有太多变化，流畅游玩没有问题，看地上的光和水，效果确实出色。

接下来是画质出众的国产游戏《光明记忆：无限》，虽然还没上线，但它提供了独立的光线追踪 BenchMark，实测在 1920*1080P 默认高光追质量和性能 DLSS 档位下，可以达到 85 的平均帧数，这款游戏预计今年下半年上线，到时候可以流畅游玩了。

最后一款游戏是《赛博朋克 2077》，这款游戏的优化不是很好，我们就不在 2K 分辨率下跑了，在 1920*1200 分辨率最高画质下，不开光追帧率可以基本稳定在 60 帧上下，游戏体验尚可。

同时开启中等光追和自动 DLSS 后，帧数依然不会有太大变化，大概是因为这个时候 6G 显存已经基本满了，所以不推荐更高的画质了，容易爆显存。

总的来说，Y9000P 的处理器在游戏方面的表现还是要略好一些的，不过目前绝大多数游戏还是更吃显卡一点，目前搭载 RTX 3060 的笔记本们已经可以在 2.5K 分辨率下流畅运行光追 3A 大作了，如果是 RTX 3070 版则可以有更好的表现。

总结：性能有进步，值不值要看差价

拯救者 Y9000P 与 R9000P 一样，都是非常优秀而全面的游戏本，它有着业内数一数二的屏幕，非常出众的性能释放和大厂级别的用料做工。而 Y9000P 在游戏性能和生产力方面普遍要再强个 5%-10%，是一台近乎全能的游戏本。

笔者认为，Y9000P 除了整体重量偏重以外，基本找不到缺点。如果你正准备要换电脑，而且平时不会频繁移动的话，那么拯救者 Y9000P 会是一个非常好的选择。如果你在 R9000P 和 Y9000P 之间纠结的话，IT之家稍后会带来 R9000P 和 Y9000P 的详细对比，敬请关注。