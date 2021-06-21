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香奈儿推出天价苹果 AirPods 保护套，售价约 17300 元

2021/6/21 17:54:15 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 6 月 21 日消息 在近日悄悄上架的 2020/2021 CHANEL Métiers d’Art 巴黎工坊系列中，香奈儿推出了两款珍珠皮革 AirPods 保护套。

两款分别适用于经典 AirPods 和 AirPods Pro，均有黑白两色供选择，采用小羊皮制成，配有珍珠与皮革交错的链条，正面饰有水钻点缀的香奈儿经典双 C 标志。

香奈儿官网显示，这款保护套售价为 2675 美元，约合人民币 17300 元。

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关键词：AirPods香奈儿

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