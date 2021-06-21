“青眼白龙”游戏王卡牌超 8700 万元拍卖被中止，阿里拍卖科普：司法拍卖成功后，悔拍有哪些后果

IT之家 6 月 21 日消息 近日，一张“20 周年纪念版青眼白龙”金卡（品牌真伪不详）现身阿里拍卖网站，起拍价 80 元，开启了拍卖。此前，“青眼白龙”游戏王卡牌价格已超 8700 万元。

随后，阿里拍卖网站显示，本场已中止。拍品与实际竞拍价格严重不符，可能存在恶意炒作与竞价行为。

阿里拍卖官方今天下午进行了相关科普：司法拍卖成功后，悔拍有哪些后果。

IT之家获悉，一般是没收保证金，进行罚款，甚至是司法拘留。

下面是相关法律条文：

保证金不退还 :《最高法关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》》第二十四条之规定，司法网拍成交后，买受人悔拍的，其所交纳的保证金不予退还。

补差价 :《 最高法关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第二十五条第二款之规定，重新拍卖的价款若低于原拍卖价款，所造成的差价、费用损失等，由原买受人承担。若其所缴纳的保证金足以弥补该差价等费用损失的，则以该保证金填补差价，原买受人无须另行承担责任。若其所缴纳的保证金不足以弥补该差价等费用损失的，则由原买受人承担不足部分。

行拘、刑拘 :《民事诉讼法》第一百一十一条及《最高法关于适用 < 民事诉讼法〉的解释》第一百八十七条之规定，对于在司法网拍中恶意抬价，扰乱司法拍卖秩序的买受人，人民法院可以对其罚款、拘留，构成犯罪的，依法追究刑事责任。