骁龙 845 手机小米 8 正式推送 MIUI 12.5 稳定版更新

IT之家 6 月 21 日消息 小米 8 是小米公司于 2018 年 5 月 31 日发布的 8 周年手机产品，官方证实该机也将能升级到最新的 MIUI 12.5 系统。这款手机搭载了高通骁龙 845 处理器。

据网友反馈，小米 8 手机现在开始推送 MIUI 12.5 稳定版更新，具体版本号为 MIUI V12.5.1.0.QEACNXM | 稳定版，下载大小为 383M 。

小米于去年 12 月发布最新一代 MIUI 12.5 系统，官方表示此次升级不亚于一个大版本更新，而在流畅度方面，官方宣称系统内存占用平均下降 35%、功耗下降 25%、超级壁纸功耗最高下降 40%。MIUI 12.5 带来了新的光锥动效架构、更沉浸的半透明动态模糊、新的超级壁纸、新的通知系统音、更细腻的振动触感，还有「One more thing」的 MIUI+ 协同功能等等。

IT之家了解到，MIUI12.5 稳定版第二批已于上月底逐步推送升级中，第二批支持机型共 16 款，具体包括：

小米 10S 、小米 10 青春版 5G、小米 9、小米 CC9 Pro

Redmi K40 Pro、Redmi K40、Redmi K30S 至尊纪念版、Redmi K30 至尊纪念版、Redmi K30 Pro、Redmi K30 5G、Redmi K30i 5G、Redmi K20 Pro、Redmi Note 9 Pro、Redmi Note 9、Redmi 10X Pro 5G、Redmi 10X 5G