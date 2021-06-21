来了，华为 P30/Pro 开始推送鸿蒙 HarmonyOS 2 内测版更新（附更新内容）

IT之家 6 月 21 日消息 据网友反馈，今天下午，华为 P30 系列开始推送鸿蒙 HarmonyOS 2 内测版系统更新，具体版本号为 2.0.0.127 (C00E125R2P4)，下载大小 5.55GB。

IT之家获悉，华为日志表示，亲爱的用户，您期盼已久的 HarmonyOS 来了！HarmonyOS 是新一代的智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供了统一的语言，为您带来简捷、流畅、连续、安全可靠的全场景交互体验。

创新交互

【HarmonyOS 桌面】

上滑底部带横线的应用图标可生成万能卡片，卡片尺寸可大可小，拖动更改位置，变换个性的桌面

【控制中心】

从屏幕顶端右侧下拉可进入控制中心，在快捷开关面板基础上，新增多种终端设备的控制入口，让您控制多设备时，如同操作一台手机一样便捷

【服务中心】

从屏幕左下角或右下角边缘上滑可进入服务中心，汇聚各类万能卡片，轻点即可直达服务

【智能文件夹】

支持同类应用整理，长按文件夹可展示为大文件夹，可直达应用，使用更便捷

【HarmonyOS 字体】

支持无极字重变化，任意调节字体粗细全场景智慧生活

【智慧办公】

跨设备传输文件更便捷。无需数据线连接，可将手机直接当做华为 PC 的 U 盘

华为分享传输速度进一步提升。支持在华为手机、平板、PC 间快速安全地分享文件

【智能家居】

手机靠近或碰一碰家居设备，轻松实现设备配网、无屏变有屏、免安装应用、服务直达等便捷体验

【畅连】

新增支持多方通话功能，华为手机和平板都可自由接入音视频通话

流畅性能

【流畅体验】

点击、滑动等操作更加自然顺滑，图片视频刷新更快速

【时时在线】

部分高频应用支持状态保留，使用过程中即使被其他应用中断，仍能接续上次的任务状态，提升应用连续性体验纯净安全

【纯净模式】

默认开启纯净模式，在应用安装过程中进行恶意行为、安全漏洞、隐私风险等安全性检测，阻止风险应用的安装，保障系统运行环境的安全和纯净

【协同安全】

新增手机 PC 协同认证功能，当手机和华为 PC 协同时，可通过在 PC 端输入手机锁屏密码来解锁手机，既安全又便捷

【隐私安全合规认证】

TEE OS 安全内核获全球商用操作系统内核最高安全等级 CC EAL5 + 认证 HarmonyOS 操作系统获中国最高等级安全认证 CC EAL 4 + 安全认证