英特尔推出 i7-11390H、i5-11320H 新品，10nm 工艺下达到 5.0GHz

IT之家 6 月 22 日消息 英特尔昨日悄然发布了全新的 i7-11390H 和 i5-11320H 处理器，两款都是 Tiger Lake-Refresh 号，均为 4 核 8 线程设计，35W 的 TDP 设计，可视作超频提压的 i7-1195G7、i5-1155G7。

i7-11390H 频率可达 3.4-5.0GHz，12MB 三级缓存，配备 96EU 1.4GHz 核显，建议零售价 426 美元（约 2756.22 元人民币）；i5-11320H 则为 3.2-4.5GHz，8MB 三级缓存，核显为 96EU 1.35GHz，309 美元。

然而，虽然纸面性能提升了，但通过 Geekbench 基准测试来看依然持平此前产品。

IT之家了解到，英特尔酷睿 i7-11390H 在名义上比 i7-11375H 具有更强的单核性能，但两者差异仅有 2%，属于误差范围内。同样，酷睿 i7-11390H 在 Geekbench 的多核基准测试中落后约 1%。

此外，酷睿 i7-11390H 在单核任务中的表现优于 AMD Ryzen 9 5900HS，两者之间的差距接近 20%。当然，AMD Ryzen 9 5900HS 在相同的多核基准测试中拥有 30% 的优势。

也就是说，i7-11390H 跟 i7-11375H 性能几乎完全相同，而且跟 i7-1195G7 也拉不开差距，但考虑到 Tiger Lake-UP3、Tiger Lake-H35 本来就是同样的芯片只是功耗不同似乎就可以理解了。