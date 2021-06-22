《赛博朋克 2077》已重返 PS 商店，官方不建议 PS4 用户购买

IT之家 6 月 22 日消息 《赛博朋克 2077》在被下架 6 个多月后，今天回到了索尼的 PlayStation 商店。不过，CD Projekt Red 对 PS4 用户有一个重要提醒：“用户可能会继续遇到 PS4 版的一些性能问题，同时我们继续改善所有平台的稳定性，PS4 Pro 和 PS5 版本的游戏在 PlayStation 上能提供最佳体验。”

索尼也给出了类似的警告，而且更进一步，试图劝阻 PS4 用户购买该游戏：“不建议在 PS4 系统上购买使用，为了获得 PlayStation 上最好的赛博朋克体验，请在 PS4 Pro 和 PS5 系统上玩。”

《赛博朋克 2077》在去年 12 月首次亮相时，在上一代 Xbox One 和 PlayStation 4 游戏机上出现了严重的技术问题，虽然该游戏在所有平台都出现了一些 bug，但一些最严重的问题出现在 Xbox One 和 PS4 上。之后微软在自己的 Xbox 商店上添加了一个警告标签，而索尼在短短一周后就将《赛博朋克 2077》从其商店中完全下架。玩家仍然可以购买 PS4 的实体光盘版本，但数字版本的缺失可能会减缓其在 Xbox、PC 和 PlayStation 上的销量。

IT之家了解到，CD Projekt Red 已经逐渐修补了许多早期《赛博朋克 2077》的问题，但显然 Xbox One 和 PS4 版本仍有很多工作要做。官方会在 2021 年下半年为《赛博朋克 2077》提供免费的次世代升级，并计划在全年进行更多修复。