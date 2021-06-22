海信宽带李大伟：5G 无线光模块需求断崖式下跌

2019 年，中国 5G 发牌时，C114 就观察到光模块产业开始躁动，相当数量的企业包括上市公司跨界进入光模块市场，重点瞄准了 5G 前传等商机。当时也有机构预测，5G 前传、中回传光模块总量可以达到数千万只，潜力巨大。

如今两年过去，5G 前传热度正在逐渐消散，依然是老牌光模块企业在主导市场。在日前举办的中国光网络大会期间，海信宽带 CTO 李大伟博士就直言不讳地表示，“今年上半年，国内 5G 无线市场需求十分惨淡。”

李大伟指出，长期来看光通信市场前景广阔，市场机构显示光模块产值是 70 亿美元，如果加上海思半导体，应该有 80 亿美元。从企业来看，市场报告显示，全球 TOP10 光模块企业，中国已经占到 6 家，相比之下 10 年前仅有 1 家入选。李大伟指出，排名第 10~15 名的，还有多家中国光模块企业。

从光通信产业链来看，中国的优势更大。华为、中兴、烽火在光设备领域实力更强；光器件的封装，估计占比达到 95%，全球光器件封装基本在中国。不过在光芯片侧，中国高端比较缺失，电芯片的缺失更加严重。

李大伟表示，2020 年光模块行业充满挑战，上半年光模块需求十分强烈，尤其是接入市场。从 5G 来看，2019 年开始需求确实旺盛，去年二季度和三季度，客户需求非常多、非常急，一个季度需求量超过 150 万只，企业也认为 5G 大有前途，拼命备货，有的甚至备了一年的货。然而从第三季度开始，5G 需求开始断崖式下跌，1500 万只光模块的光芯片、电芯片就砸手里了，导致今年的日子不好过。

李大伟最后做了几点总结：