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Facebook 推出 VR 广告后，Oculus 软件开发商“临阵脱逃”

2021/6/22 13:58:44 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家 6 月 22 日消息 上周，Facebook 宣布将开始测试在其 Oculus 虚拟现实设备的系统中投放广告。在未来几周内，广告将开始出现在 Resolution Games 工作室推出的 VR 射击游戏《Blaston》以及另外两个 Oculus 应用程序内。

今日，Resolution Games 工作室宣布退出该广告计划，因为《Blaston》售价 9.9 美元的付费游戏，用户却还需要看广告，于是《Blaston》在商店遭到了大量差评

Resolution Games 的首席执行官 Tommy Palm 宣布，公司正在根据玩家的反馈改变方向。

Tommy Palm 表示：“我们意识到《Blaston》并不适合这种类型的广告测试，因此我们决定退出该广告计划。”

IT之家了解到，Facebook 上个月在 Oculus 的手机 App 中推出了广告，而这次将要进行的测试是 Facebook 首次在 Oculus VR 平台本身内尝试投放广告。Facebook 表示之后会根据用户的反馈逐步推广其广告投放，并称其目的是为 VR 开发创建一个可以“自我维持的平台”。

You may soon be able to officially install Android apps on the Oculus Quest 2

目前 Facebook 官方没有给出回应，也没有透露还有哪家开发商愿意参与该测试。

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关键词：oculusvr广告脸书Facebook

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