小米电视高端型号也有广告吗，官方表示所有机型均可 1 秒跳过

IT之家 6 月 22 日消息 小米电视 6 至尊版和 小米电视 ES 2022 款双旗舰定于 6 月 28 日下午两点发布，官方此前预热，该电视将挑战万元 LCD 画质天花板新高度，全系百级分区起步。

众所周知，小米 MIUI for TV 也是有广告的，无论高端与否，小米官方人员就小米电视一些问题跟数码博主进行了沟通。

官方表示，高端电视不会强制用户观看 30 秒开机广告，现已全量推送 1 秒跳过广告的功能，用户不喜欢便可一秒跳过，做到某种意义上的两全。

值得一提的是，江苏省消保委官方此前公布了针对电视开机广告专项行动，消保委硬核表态，电视广告必须可以一键关闭，并且是 3 秒内，但大多数厂商依然还是设置了广告。

IT之家曾报道，小米电视 6 内部代号“无冕大师”，官方称将挑战万元画质天花板新高度，小米电视 6 至尊版则全系百级分区起步，高端 LCD 画质。

小米电视总经理潘俊发布长文预热称，小米电视 6 至尊版是“一刀未砍”的画质旗舰，将尝试打破以索尼为代表的万元进口电视画质迷信。

此外，官方还宣称，小米电视 6 至尊版是“一刀未砍”的画质旗舰，将尝试打破以索尼为代表的万元进口电视画质迷信。

刚刚，小米官方预热，小米电视 6 至尊版拥有两大 HDR 认证：杜比视界 IQ 与 IMAX Enhanced。