上海整治饭圈乱象，指导 B 站、小红书、虎扑等清理有害信息

IT之家 6 月 22 日消息 据网信上海微信公众号消息，“饭圈”粉丝群体在网上互撕谩骂、应援打榜、造谣攻击等问题，破坏清朗网络生态，对未成年人身心健康造成不利影响。

根据中央网信办统一部署，上海市委网信办同步启动“饭圈”乱象整治专项行动，指导属地哔哩哔哩、小红书、虎扑等重点网站平台围绕明星榜单、热门话题、粉丝社群、互动评论等重点环节，全面自查清理各类有害信息，整治“饭圈”乱象。

以该专项行动为抓手，上海市委网信办认真贯彻落实 6 月 1 日实施的新版《未成年人保护法》，全面清理网上危害未成年人身心健康的违法违规信息，督促网站平台切实履行主体责任，建立未成年人网络保护长效工作机制。

内容显示，上海市委网信办以“清朗”行动为总抓手，牵头开展网络生态、网络直播、网络游戏等多项涉未成年人网络环境的专项治理行动，紧盯各网络平台弹窗、推荐、热榜、广告等重点环节的“标题党”、低俗泛娱乐化网络生态问题，持续加大对“饭圈”“黑界”“祖安文化”等涉及未成年人不良网络社交行为和现象的治理力度。上海市新闻出版局落实《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，加强属地网络游戏防沉迷设置的巡查监管，倡导游戏企业试行《网络游戏适龄提示》。上海市文旅局执法总队自 6 月 1 日起，在全市范围内开展为期 1 个月的文化市场未成年人保护专项执法行动。上海市教委印发《手机管理工作通知》《进一步加强本市中小学生睡眠管理工作的通知》《加强中小学生课外读物进校园管理工作的通知》，不断加强教育引导。