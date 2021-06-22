拯救者 Y9000P v.s. R9000P：10 款游戏 11 代酷睿平均领先 5%

就在最近，联想发售了搭载 Intel 11 代 H45 移动端处理器的游戏本拯救者 Y9000P 2021 系列，Y9000P 2021 与之前IT之家评测过的 R9000P 2021 基本相同，差别基本只在处理器、雷电 4 接口和硬盘上。那么 Y9000P 上的这颗 i7-11800H 相比于 R9000P 上的 R7-5800H 的性能表现如何呢？在本文中，IT之家将为大家详细测试这两颗移动端顶级 CPU 的区别。

以下是 Y9000P 3060 版的详细配置，目前 Y9000P 的首发售价为 8999 元，作为参考，R9000P 在电商平台上的价格普遍为 8499 元左右。

硬件规格

首先给大家介绍一下酷睿 i7-11800H 的硬件规格，酷睿 i7-11800H 为 10nm 工艺，八核十六线程，2.3GHz 的主频，4.6GHz 的睿频，24MB 的三级缓存，TDP 功耗为 45W。

相比之下，R9000P 搭载的 R7-5800H 的硬件规格为 7nm 工艺，八核十六线程，3.2GHz 的主频，4.4GHz 的睿频，16MB 的三级缓存，TDP 功耗为 45w。

但从上述纸面参数来看，酷睿 i7-11800H 的频率要更高，三级缓存也更大，相对来说性能更有优势，而 R7-5800H 的 7nm 制程更先进，在能耗比上更突出。虽然两者 TDP 都是 45W，但实际 PL1、PL2 功耗是有不小差异的，具体的我们会在稍后的烤机环节进行测试。

除了处理器以外，Y9000P 还支持了一些 11 代酷睿的一些新特性，首先是 PCIe 4.0 的硬盘。在 PCIe 4.0 之前，我们使用的绝大多数 M.2 硬盘是 PCIe 3.0 规范，它的信号速率为 8GT/s，而 PCIe 4.0 的信号速率为 16GT/s，理论最高速度快了近一倍。在 PCIe 3.0 固态硬盘时代，由于 PCIe x4 传输带宽限制的原因，最快的硬盘速度也就 3500Mb/s 左右。R9000P 自带的硬盘已经是 PCIe 3.0 固态硬盘中的旗舰了。

但拯救者 Y9000P 搭载的三星 PM9A1 固态的跑分就突破了这个限制，表现是目前消费级固态的第一梯队水平。

反映到实际体验中，其实感知并不明显，但这个技术其实是“战未来”的，因为后续越来越多的高档硬盘都会采用 PCIe 4.0，到时候升级起来就更合适一些。

最后介绍一下雷电 4 接口，雷电 4 是一种基于 USB-C 接口的协议，不仅传输速度高达 40Gbps 是传统 USB3.0 的 8 倍，而且还可支持两块 4K 或者一块 8K 屏幕的外接，有了雷电 4 的加持，就可以实现在外连接高速硬盘，在家里连接显卡拓展坞和显示器。

R9000P 只有普通的两个全功能 Type-C 接口，而 Y9000P 有两个独立的雷电 4 接口，可以实现非常丰富的拓展效果，不过 Y9000P 的显卡已经很强了，所以主要还是用来扩展显示器和各类拓展坞。

理论跑分

前面有提到，虽然酷睿 i7-11800H 和 R7-5800H 的 TDP 都是 45W，但实际功耗是有不小差距的。在拯救者 9000P 系列上，刚开始单烤 FPU 的时候 Y9000P 的 PL2 可以飙到 105W，随后保持在 80W 左右。

而 R9000P 的整体功耗会低一些，全程在 75W-80W 之间浮动。温度方面倒是差不多，在 15 分钟的烤机后都能维持在 90℃上下。

再进行理论跑分，IT之家为大家测试了 CPU-Z、R15、R20、R23、3Dmark 与 PCMark10，可以看出在大多数项目下，Y9000P 都要比 R9000P 强 5% 左右。

总的来说，从理论数据来看，Y9000P 是要比 R9000P 强的，无论是处理器、硬盘还是接口都是全面领先，但领先的幅度也并没有太大。R9000P 虽然性能比不上 Y9000P，但在功耗方面还是有一定的优势，特别是低负载下的功耗会控制的比较好，相应的续航也会略长一点点。

实际体验

在理论数据方面 Y9000P 是赢了，那么在实际体验中会怎么样呢？一般来说 3A 大作会更吃显卡一些，而 Y9000P 和 R9000P 都是满血 130W 的 RTX 3060 显卡，所以差距不会太大，基本都在误差范围内，而在竞技游戏中，酷睿 i7-11800H 因为拥有更高的主频以及更大的三级缓存，所以会有明显的优势。

实际测试下来基本上是符合上述的猜想的，R9000P 在《地铁：离去》、《光明记忆》和《APEX Legend》中会有略微的优势，而在其它项目中，Y9000P 都有着明显的优势，而且是帧数越高的游戏优势越明显。

总的来说，如果你喜欢玩的是 3A 大作的话，Y9000P 和 R9000P 其实基本是没有什么区别的，而在网游领域，Y9000P 的优势就会非常大，而且这个优势往往就是“能跑满 165Hz”和“不能跑满 165Hz”之间的差别。

独特卖点

Y9000P 因为搭载了 11 代酷睿处理器，所以也拥有一些 11 代酷睿独有的特性，比如它内置了人工智能加速引擎，可以通过软件抵消掉大部分的噪音，同时 AI 算法也能辅助进行图像降噪、分辨率提升、一键抠图、图片上色等等创意生产。

同时，它还首批支持了硬件编解码的全新 AV1 视频格式。由于 AI 性能的提升，这一新加入的视频硬编解码过程相比于传统的 H.264 效率更高，更省空间。说不定以后 4K，甚至 8K 视频都会因为这个高压缩比的新格式流行起来，对于商务人群和创意工作者们来说很有用了。

购买建议

相比于 R9000P，Y9000P 的 11 代酷睿处理器确实有 5%-10% 左右性能的提升，并且有两个独立的雷电 4 接口和 PCIe 4.0 超高速硬盘的加持，如果你有雷电 4 的外设的话那 Y9000P 就是最好的选择。

缺点也是有的，11 代酷睿处理器的功耗，特别是低负载下的功耗是比较高的，这就意味着 Y9000P 的续航是不如 R9000P 的，所以笔者个人的建议是差价在 500 元左右的时候可以考虑 Y9000P，差价超过 1000 元还是 R9000P 更香一些。