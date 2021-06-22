小米卢伟冰提前预热 Redmi K50/Pro ，消息称会加强快充/影像、升级屏幕

IT之家 6 月 22 日消息 Redmi K40 系列在 618 中冲锋销售，但预计 Redmi K50 系列也要来了。

小米集团合伙人，中国区、国际部总裁，Redmi 品牌总经理卢伟冰昨晚微博提前预热 Redmi K50 系列：在未来的 Redmi K50 产品上，你最希望增加的功能/配置/体验是什么？

目前关于 Redmi K50 系列的消息并不多，具体配置还有待了解。

据微博博主 @数码闲聊站 称，Redmi K50 系列可能会提前，第一版参数已经出来了，目前是加强上一代比较短板的快充和影像，屏幕继续升级。

IT之家获悉，Redmi K40 系列在今年 2 月份发布，搭载 E4 材质的三星 AMOLED 直屏，具有 120Hz 刷新率和 360Hz 触控采样率。手机前摄为中央开孔设计，2.76mm 超小直径开孔。

相机方面，Redmi K40 标准版配备 4800 万像素主摄，不支持 OIS 光学防抖，此外还具有 800 万像素超广角镜头以及 500 万像素长焦微距镜头。Redmi K40 Pro 将主摄升级为 6400 万像素，而旗舰型号 K40 Pro + 主摄为 108MP，传感器 1/1.52 英寸。