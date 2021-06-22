中国联通发布 CUNOS ：运营商级白盒设备通用操作系统

在日前召开的“第五届未来网络发展大会”上，中国联通研究院网络技术研究中心 IP 与承载技术研究室主任王泽林分享了“运营商级白盒设备通用操作系统 CUNOS”。

运营商为什么要做白盒？王泽林表示，黑盒的结果和状态不利于技术的创新与场景匹配，所以运营商要做白盒工作。“白盒的目标实现三级解耦，让网络更开放、更灵活，摆脱对某一家设备商过度依赖，可以引入更多厂家，为运营商带来更低门槛的能力开放，自主定制能力以及自主可控的能力。”

据王泽林介绍，中国联通一直致力于端到端的白盒产品及解决方案的研究。“从白盒基站到白盒交换机，再到在数据中心端到端场景业界都有相应的白盒产品。而且白盒产品在主流应用场景，尤其是 5G 的垂直行业的应用场景可期。白盒可按需定制，拥有良好的扩展性优势，我们希望通过端到端白盒的解决方案，能够为创新提供助力。“

中国联通推出的“运营商级白盒设备通用操作系统 CUNOS”，通过运用这种高内聚、低耦合的模块化设计，从下往上，从硬件和芯片之间的一个结构网接口研究到整个基于 OL 这种开发方案的操作系统的一个设计，来保证整个系统的创新性和可一致性。

此外，王泽林透露，中国联通开展的测试结果显示，该系统无论从功能和性能都能够满足 5G 承载场景的实际应用。