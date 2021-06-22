中国中车造又一氢燃料混合动力机车下线：机车功率 1400kW，电池完全自主研发

IT之家 6 月 22 日消息 据中国中车发布，近日，中车戚墅堰公司举行氢燃料混合动力机车下线仪式。

这是继今年 1 月 27 日，中车大同公司发布氢燃料混合动力机车之后，中国中车制造的又一台氢燃料混合动力机车。

IT之家获悉，这款机车功率 1400kW，其中装用的氢燃料电池为国内完全自主研发的产品，电堆功率可达 400kW，寿命近 20000 小时。

机车设计时速 100 公里，起动牵引力 520kN，装用 12 瓶组，35MPa 大容量高压储氢罐，满载氢气可连续运行 24 小时，平直道最大牵引载重超过 8000 吨，适用于冶金、石化、港口、地方铁路的调车和小运转作业。

该机车采用氢燃料电池，不仅更加安全环保，而且运行噪音小、成本低，维护也更加便捷。而且，该机车应用不需要对基础设施进行电气化改造，可在既有轨道线路上运行。其氢燃料电池系统集成技术，可用于在役内燃机车的升级再制造。

此外，该机车基于大功率交流调车机车平台开发，完全采用模块化设计。该平台可根据不同用户的多种需求灵活配置动力形式，如燃料电池 + 锂电，柴油机 + 锂电，弓网 + 锂电等。

燃料电池作为氢能利用的主要载体，具有发电效率高、环境污染小、比能量高、噪音低等优点，在航空航天、汽车、轨道交通、分布式发电等领域具有广泛的应用前景。