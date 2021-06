359 元起，《漫威银河护卫队》现已在 Epic 商城开启预购：10 月 26 日正式上线

IT之家 6 月 22 日消息 在这款全新演绎《漫威银河护卫队》的第三人称动作冒险游戏中,穿上星爵的喷气靴,来一场穿越宇宙的狂野之旅。与古灵精怪的护卫队员并肩作战,杀出层出不穷的火爆局面,与新老漫威人物一起投身决定宇宙命运的斗争。你能行的!大概吧。

预购价格:

《漫威银河护卫队》预购价 359 元。

《漫威银河护卫队:数字豪华版》预购价 409 元,内含游戏《漫威银河护卫队》,星爵的太阳星爵装束(提前解锁),星爵的都市星爵装束(提前解锁),《漫威银河护卫队: The Hits》- 原创游戏配乐(数字下载),《漫威银河护卫队: The Art of the Game》迷你画册(数字下载)

复古护卫队装束包

预购《漫威银河护卫队》即可提前解锁复古护卫队装束包。你可以通过它立即让每名护卫队员获得一套装束,它们将原原本本地诠释各位成员在漫威漫画中所呈现的经典标志性造型。

此包所含的装束有:

星爵之队(星爵)

黑色旋涡(卡魔拉)

灭霸无疆(德拉克斯)

钉刺(火箭)

穿刺者(格鲁特)

带领银河护卫队

你扮演的是以大胆战斗风格而闻名的星爵,想怎么做就怎么做,元素枪、喷气靴飞身踢、接力攻击都不在话下。与护卫队员并肩作战,发号施令,用标志性的攻击压倒对手。与此同时,随着旅程的展开,你将看到自己决定的后果,有的轻松惬意,有的则完全出乎意料。

全新故事

你最近组建的传奇怪人团队将在这个全新演绎、但忠于原作的《银河护卫队》中拯救宇宙。不知怎的,你引发了一连串灾难性事件,随即踏上一场狂野之旅,穿越众多新老漫威人物所在的神奇世界。按下 80 年代金曲混音带的播放开关,准备行动。

从怪人到超级英雄

只有你能让这些古灵精怪的护卫队员团结在一起,所以你必须尽快提升自己的领导手段。身在这个离奇的大家庭中,你们联手撕裂宇宙的旅程将充满泪水和欢笑。不管在下一个拐角处等着你的是什么,你知道那绝对会劲爆无比。