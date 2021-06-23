豆瓣回应投资俺朋堂：不涉足直播，意义在于对影视短片领域的基础建设

IT之家 6 月 23 日消息 企查查 App 显示，6 月 17 日，豆瓣母公司北京豆网科技有限公司入资俺朋堂（北京）网络科技有限公司，该公司注册资本由约 128 万增至约 183 万，增幅约 43％，豆瓣持股 51% 成为第一大股东。因俺朋堂旗下的 Open 开腔 App 早期直播产品定位，有网友猜测豆瓣将涉足直播领域。

对此，豆瓣向界面新闻回应称：“这次豆瓣入资的公司主体为俺朋堂（北京）网络科技有限公司，由青年文化圈连续创业者王欣莹（又名王小曼）于 2015 年创立，先后获得贝塔斯曼基金、险峰长青等 VC 机构的投资，打造了多个青年文化 IP；其中‘OPEN 开腔’项目是其早期的测试产品，目前该 App 已经下线转型成为主打音乐人/事件采访报道的自媒体微信公众号‘OPEN 开腔’。

俺朋堂公司主营的业务除了自媒体以外，自 2017 年开始涉足影视短片领域，打造了短片展 IP — HiShorts！厦门短片周。

所以豆瓣的入资更大的意义在于对影视短片领域的基础建设，支持与保护中国青年导演人才资源。”

IT之家了解到，豆瓣方面表示，俺朋堂公司的目标很大一部分与豆瓣的价值观有不谋而合之处，因此，豆瓣对于该团队的入资在影视基建、人才培养、创意激发与人文历史保护方面看起来会显现更大的价值。