芯片短缺问题加剧，5 月份交货期延长至 18 周

6 月 23 日消息，从汽车制造商到消费电子产品在内的各个行业所面临芯片短缺问题加剧，芯片产品等待时间甚至达到了 18 周。

根据金融科技公司 Susquehanna Financial Group 的研究，今年 5 月份芯片交货期较上月又增加 7 天，达到 18 周。这表明芯片制造商更难满足市场需求。这一差距已经是 Susquehanna 公司自 2017 年开始跟踪相关行业数据以来最长的交货期，现在比 2018 年出现的上一次芯片交货期峰值长了 4 周多。

电源管理芯片是芯片交货期整体拉长的一个主要原因。这些芯片的交货期达到 25.6 周，比一个月前延长了近两周时间。尽管如此，芯片短缺问题还是普遍存在。

Susquehanna 公司分析师克里斯・罗兰德（Chris Rolland）写道：“统计数据凸显出芯片普遍短缺的广泛性，因为包括电源管理、模拟器件、无源器件等主要芯片产品都出现了交货期拉长。”

投资者从交货期拉长中寻找关于市场需求趋势的线索，同时也将交货期拉长视为芯片用户可能感到恐慌和产品订购过多的迹象，这意味着整个芯片行业或将会出现供过于求的局面。罗兰德说，他担心的是搭载芯片的终端设备并没有足够的市场需求。

尽管博通、恩智浦半导体、意法半导体和德州仪器等公司的整体交货时间有所延长，但一些领域已经开始赶上市场需求。罗兰德写道，微控制器这种实现从汽车到洗衣机所有设备功能的小型处理器交货时间减少了一个多星期。根据 Susquehanna 的说法，模拟芯片交货时间增加，但增加速度比以前慢。

Susquehanna 表示，包括帮助将太阳能转换为电能的光电元件短缺状况加剧。报告中列出的大多数芯片制造公司都将汽车制造商视为主要客户。

芯片短缺影响最大的是汽车行业，预计汽车行业将因此损失逾 1000 亿美元。其他行业也感受到了压力，面对芯片短缺，包括苹果在内的许多电子产品制造商无法满足其产品的市场需求。

博通首席执行官陈福阳等芯片行业高管警告称，不要过度解读交货期的延长。他们认为，交货期延长也证明，客户对芯片行业有了更多理解，开始愿意签订不能取消的长期供应协议。