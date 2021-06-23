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App 获量新渠道：苹果搜索广告服务上线中国 App Store

2021/6/23 8:50:10 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 6 月 23 日消息 ASA（全称 Apple Search Ads，即苹果搜索广告）是苹果于 2016 年推出的搜索广告服务，其允许开发者向苹果付费在 App Store 内部投放广告，使 App 有机会在搜索结果顶部等位置展示，从而吸引精准用户下载。时隔五年，这项服务近日终于上线中国大陆 App Store。

据七麦 AppSA 消息，ASA 后台已能创建面向中国大陆地区的竞价计划，这标志着 ASA 终于面向中国大陆地区开放。投放中国大陆区的广告必须经过提交文件、完成 App 与账号审核等步骤。未完成这些步骤的广告计划（Campaign）会处于暂停状态。

根据苹果官方发布的数据显示，通过搜索发现 App 的 App Store 用户比例达 70%；直接源于 App Store 搜索的下载量占比达 65%；Apple Search Ads 搜索结果顶部的广告的平均转化率为 50%。

IT之家了解到，目前苹果针对 ASA 已提供 2 个展示位置：搜索结果页顶部和热搜-[为你推荐] 的顶部。

ASA 在中国大陆 App Store 上线，对于 App Store 中国区的开发者来说，App 获量又多了一个靠谱渠道。

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关键词：App Store

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