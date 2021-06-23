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消息称高通骁龙 888 升级款也将有 4G 版本

2021/6/23 9:29:58 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家 6 月 23 日消息 此前有多方信息爆料，高通将推出骁龙 888 (SM8350) 处理器的升级款，代号 SM8450，可能命名为骁龙 888 Pro。

今日，数码博主 @数码闲聊站 爆料，除了骁龙 888 有 4G 版本，升级款 SM8450（或为骁龙 888 Pro）也会有 4G 版本

此外，数码博主 @旺仔百事通 和 @秃然熊猫 也发布了与之前骁龙 888 4G 传言同样的爆料。

IT之家了解到，国外爆料者 @evleaks 此前提供了 SM8450 的参数：SM8450 是高通公司的下一代 SoC，它集成了 Snapdragon X65 5G 调制解调器 - RF 系统。它采用 4nm 工艺制造。

* 基于 Arm Cortex v9 技术的 Kryo 780 CPU 内核

*Adreno 730 GPU 内核

* Spectra 680 ISP 图像处理器

* 高达 1GHz 的毫米波下行和 400MHz Sub-6 D 速率

* 支持高通 Aqstic WCD9380/WCD9385 音频编解码器

* 高通安全处理单元 (SPU260)

* 支持高通 FastConnect 6900 子系统

* 支持四通道封装 LPDDR5 RAM

* Adreno 665 视频处理单元 (VPU)

* Adreno 1195 显示处理单元（DPU）

此外，一款名为“Qualcomm Lahaina”的设备现身 GeekBench 跑分网站，搭载的处理器频率达 3.0GHz，单核跑分为 1171 分，多核跑分为 3704 分。

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关键词：高通骁龙4G888处理器

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