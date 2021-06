新阶段：微软正为更多电脑自动更新 Win10 21H1

IT之家 6 月 23 日消息 一周前,在微软的 Windows 10 21H1 状态页面上,微软宣布他们已经开始将选定的 PC 自动更新到新版本系统。

在早期阶段,新系统推出的速度很慢,因为微软在探查新系统可能会出现的问题,微软解释说,他们正在利用这个阶段来训练他们的机器学习模型,以嗅出可能导致麻烦的硬件和设置的组合。

今天,微软公司更新了他们的状态,透露他们正在扩大将被自动更新的 PC 的数量。

微软称:“我们现在开始了一个新阶段的推广工作。利用我们迄今为止所做的机器学习培训,我们正在增加被选中自动更新到 Windows 10 的 21H1 版本的设备数量,这些设备已接近服务期结束。我们将继续通过所有阶段来训练我们的机器学习,以提供一个平稳的更新体验。”

微软表示,他们的目标是特别针对那些使用旧版 Windows 的电脑,这些电脑即将退出支持。

微软指出,那些运行 Windows 10、版本 20H2 和版本 2004 的用户,可通过 Windows Update 手动选择“检查更新”。

Windows 10 21H1 是一个相对较小的更新,具有以下特点,旨在提高在家工作时企业数据的安全和保障。

IT之家附 Windows 10 第 21H1 版的新内容:

1、支持 Windows Hello 多摄像头。对于有内置摄像头和外置摄像头的设备,Windows Hello 以前会使用内置摄像头来验证用户,而微软团队等应用则被设置为使用外置摄像头。在 Windows 10 的 21H1 版本中,当设备上同时存在内置和外置 Windows Hello 功能的摄像头时,Windows Hello 和 Windows Hello for Business 现在默认为外置摄像头。当同一设备上有多个摄像头时,Windows Hello 将按以下方式进行优先排序。

SecureBio 摄像头

带有红外 + 彩色传感器的外部 FrameServer 摄像头

带有红外 + 彩色传感器的内部 FrameServer 摄像头

只带红外传感器的外部摄像头

只带红外传感器的内部摄像头

传感器数据服务或其他旧相机

2、微软 Defender 应用卫士的增强功能。通过 Windows 10 的 21H1 版本,终端用户现在可以更快地打开文件,同时应用卫士检查可能的安全问题。

3、安全更新。Windows 10,21H1 版为 Windows 应用平台和框架、Windows 应用程序、Windows 输入和合成、Windows Office 媒体、Windows 基础知识、Windows 密码学、Windows AI 平台、Windows 内核、Windows 虚拟化、Internet Explorer 和 Windows 媒体提供安全更新。

4、Windows 管理仪表(WMI)组策略服务(GPSVC)更新性能改进,以支持远程工作场景。当管理员对用户或计算机组成员进行更改时,这些更改会传播得很慢。虽然访问令牌最终会更新,但在执行 gpresult /r 或 gpresult /h 命令时,这些变化不会反映在故障排除场景中。这种情况在远程工作场景中特别多,已经得到解决。