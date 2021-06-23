宿华：快手全球月活已达 10 亿

IT之家 6 月 23 日消息 快手与中央广播电视总台在北京举办的联合发布会，宣布双方达成 2020 年东京奥运会及 2022 年北京冬奥会赛事转播短视频战略合作，快手正式成为 2020 年东京奥运会及 2022 年北京冬奥会持权转播商。

会上，快手 CEO 宿华透露：“快手全球月活跃用户数达到 10 亿 。”

IT之家了解到，自 7 月 23 日东京奥运会开幕起，用户可通过快手网站、快手 App、AcFun App、快影 App 等应用点播本次东京奥运会的全部赛事。