荣耀 50/Pro 手机新增支持后台安装系统更新和升级

IT之家 6 月 23 日消息 6 月 16 日，荣耀在上海举办新品发布会，正式发布荣耀 50 系列手机。荣耀 50 系列采用高通骁龙 778G 处理器，搭载了一亿像素主摄。将在 6 月 25 日正式开售。

据微博博主 @鹏鹏君驾到 称，荣耀 50 支持后台安装系统更新和升级。

以往我们在下载系统更新的时候，通常提示尽量保持下载界面，而且在安装更新过程中，更是会关机重启，不能进行额外的操作。

荣耀 50 系列当下载系统升级包时，有一行字会提示，【可切换至后台下载，不影响正常使用设备】。而当下载完成，安装升级包时，同样会提示【可切换至后台安装，不影响正常使用设备】，也就是说整个下载、安装升级的过程，完全可以切换后台，不需要经历关机、重启，只有安装结束后启用新版本功能时，会提示用户是否需要重启，而且这个重启也是可以选择推迟的，带来了很大的方便。

IT之家了解到，荣耀 50 手机拥有 4300mAh 电池，支持 66W 超级快充，45 分钟即可充满。该手机采用 6.75 英寸 OLED 屏幕，支持 10bit 的 10 亿色彩显示，最高支持 120Hz 刷新率，更有智能动态刷新率，在游戏、阅读和其他场景可自动采用不同刷新率，保证完美显示效果的同时，不拖累续航时间。

在性能方面，该手机搭载骁龙 778G 5G 处理器，辅以 8+128GB 存储，还支持 GPU Turbo X 技术，可在低功耗下高效率处理游戏画面，荣耀 50 现已支持王者荣耀、穿越火线和跑跑卡丁车等游戏，游戏体验更佳。

在拍照方面，荣耀 50 前置 3200 万像素镜头，后置四摄像头，主镜头为 1 亿像素，采用 f/1.9 光圈，三个辅助镜头分别支持景深、超广角和微距。该手机支持多镜录像，支持前后镜头一起录制，还可实现画中画拍摄，人和景在一起拍，以及后镜头双录，远景近景一次搞定。

荣耀 50 手机提供初雪水晶、亮黑、墨玉青和夏日琥珀四种配色可供选择，预售价 2699 元，发货时间为 6 月 25 日。